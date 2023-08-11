Бернли — Манчестер Сити: прогноз на матч 11.08.2023, АПЛ
В ближайшие выходные стартует английская Премьер-лига. В первом туре будет несколько интересных противостояний. Если посмотреть на расписание, то выделяется встреча «Челси» и «Ливерпуля», но все же наш поединок, если и уступает этой паре, то ненамного. «Бернли» и «Манчестер Сити» откроют английский чемпионат, обе команды лидеры прошлого сезона. «Манчестер Сити» в третий раз подряд выиграл Премьер-лигу, «Бернли» стал первым в Чемпионшипе, причем с приличным отрывом. Возглавляет команду многолетний капитан «горожан» Венсан Компани. В матче будут еще интриги, и «бордовые», спустя год вернувшиеся в высший свет английского футбола, на этот раз попытаются сходу показать, что здесь они всерьез и надолго. Где, как не в матче с чемпионом это делать. Причем американское руководство «Бернли» отлично понимает, чтобы выглядеть конкурентными, нужно хорошо поработать на трансферном рынке. Видимо только стремление закрепиться в Премьер-лиге задача не слишком амбициозная.
Интересно будет наблюдать и за «Манчестер Сити». Команда в третий раз подряд выиграла чемпионат, ранее подобное удавалось только сэру Алексу Фергюсону с «Манчестер Юнайтед», причем дважды. А вот четыре раза подряд АПЛ еще никто не выигрывал. Команда, наконец, завоевала Кубок европейских чемпионов впервые в своей истории. Победив в финале Кубка Англии, она вошла в компанию тех, кто смог сделать требл, выиграть три основных соревнования в одном сезоне. Поэтому сейчас никак не скажешь, что «Манчестер Сити» голоден до побед. Сможет ли Хосеп Гвардиола и его футболисты найти новую мотивацию? Посмотрим уже в матче первого тура, который состоится на стадионе Терф Мур, начало в 22:00 по московскому времени.
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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1,5), ТБ 3
Бернли
Команда представляет небольшой одноименный город в графстве Ланкашир, но размер в данном случае абсолютно не имеет значения. Клуб дважды становился чемпионом Англии и один раз обладателем Кубка страны. Понятно, что эти успехи остались глубоко в истории, но традиции играют большую роль при выступлении в чемпионате. Желание у команды и болельщиков накануне сезона одно — закрепиться в Премьер-лиге так, чтобы в уже не думать о вылете в Чемпионшип. За последние семь лет такие казусы происходили дважды, но к чести «бордовых» нужно сказать, что команда спустя один сезон возвращалась в стан сильнейших.
Возвращение в этот раз во многом связано с Венсаном Компани. Он одиннадцать лет выступал за «Манчестер Сити», на закате карьеры вернулся в родной «Андерлехт», стал там тренером и руководил командой три сезона. Чемпионом стать не смог, но все эти годы его клуб неизменно заканчивал первенство в тройке сильнейших. Учитывая суперконкурнецию в чемпионате Бельгии, этол уже успех. В прошлом сезоне Компани пригласили в «Бернли» и молодой тренер смог сразу вывести команду в Премьер-лигу, причем количество набранных очков перевалило за сотню, а отрыв от второго места составил десять баллов.
Межсезонье для команды тоже выдалось бурным. Денег на трансферы боссы не жалели, хотя и безумных покупок не делали. Главными приобретениями стали нападающий «Базеля» Зеки Амдуни, вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд и защитник менхенгладбахской «Боруссии» Джордан Байер. В общей сложности команда потратила 65,7 миллионов евро. Представляем результаты товарищеских матчей «Бернли» в межсезонье.
- Товарищеский. 05.08.2023, «Майнц» — «Бернли» — 1 : 0
- Товарищеский. 28.07.2023, «Реал Бетис» — «Бернли» — 1 : 1
- Товарищеский. 25.07.2023, «Бенфика» — «Бернли» — 0 : 2
- Товарищеский. 22.07.2023, «Генк» — «Бернли» — 2 : 0
- Товарищеский, 14.07.2023, «Бернли» — «Шеффилд Уэнсдей» — 3 : 0
Факты и цифры
- В прошлом сезоне «Бернли» в 4 раз в своей истории стал победителем Чемпионшипа, набрав 101 очко в 46 матчах
- Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Натан Телла, на его счету 17 забитых мячей, в межсезонье он вернулся в «Саутгемптон»
- Среди ассистентов лучше всех оказался полузащитник Джош Броунхилл, на его счету 10 голевых передач
- Самым недисциплинированным футболистом по итогам сезона стал полузащитник Джек Корк, на его счету 14 предупреждений
Манчестер Сити
«Манчестер Сити» официально уже вступил в сезон матчем за Суперкубок Англии против лондонского «Арсенала». Чемпион проиграл в серии пенальти, впрочем это уже третье поражение подряд команды Гвардиолы в Суперкубке и, можно сказать, что он его рассматривает в качестве второстепенного. Но все равно обидно, тем более когда твоя команда ведет вплоть до последних минут, пропустит ответный, а потом уступает по пенальти. Тем более, тут был «Арсенал», главный соперник «горожан» по прошлому сезону. В глобальном смысле поражение ничего не значит, но в качестве тревожного звоночка его воспринимать можно.
Поэтому очень интересно, как сложится первый поединок чемпиона против «Бернли». В отличие от провинциального клуба у «Сити» трансферы, так трансферы! Тут если экономят, то в очень редких случаях. Последнее приобретение — защитник РБ «Лейпциг» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол. Многие уже успели обыграть и пошутить по поводу созвучий фамилий тренера и игрока, но это точно усиление оборонительной линии команды. Другое дело, 90 миллионов евро, стоит ли хорват этих денег, покажет сезон.
Второе приобретение полузащитники Матео Ковачич из «Челси», его приобрели за 29 с небольшим миллиона евро. Вот пока и все, многие остальные игроки вернулись из аренды, но на них тренер и ранее не рассчитывал. Ушли Рияд Марез, Илкай Гюндоган и некоторые другие. Сила состава «горожан» сомнений ни у кого не вызывает, но на фоне активности других клубов, тут пока все относительно тихо. В межсезонье команда съездила в Юго-Восточную Азию. Представляем вашему вниманию результаты этого турне и других матчей команды.
- Суперкубок Англии. 06.08.2023, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 1 : 1 (пен. 1 : 4)
- Товарищеский. 30.07.2023, «Манчестер Сити» — «Атлетико» — 1 : 2
- Товарищеский. 27.07.2023, «Бавария» — «Манчестер Сити» — 1 : 2
- Товарищеский. 23.07.2023, «Йокогама Ф. Маринос» — «Манчестер Сити» — 3 : 5
- Лига Чемпионов. 10.06.2023, «Манчестер Сити» — «Интер» — 1 : 0
Факты и цифры
- В прошлом сезоне «Манчестер Сити» сделал требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов
- Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал Эрлинг Холанд, на его счету 52 забитых мяча
- Среди ассистентов лидером стал Кевин де Брюйне, он отдал 30 результативных передач
- Самым недисциплинированным стал Жоау Канселу, на его счету 1 удаление п 5 предупреждений
Личные встречи Бернли и Манчестер Сити
Команды одни из старейших на Туманном Альбионе и первый матч между собой сыграли в 1897 году, закончился он вничью 1 : 1. Сейчас число поединков составляет 108. Команды играли в разных турнирах и даже за Суперкубок Англии. Значительное преимущество по победам на счету «Манчестер Сити».
- Победы «Бернли» — 30
- Победы «Манчестер Сити» — 54
- Ничьи — 24
- Самая крупная победа «Бернли» — 6 : 3, 5 : 2, 3 : 0
- Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 7 : 0
В последний раз «бордовые» выигрывали у «горожан» в 2015 году. С тех пор сыграно шестнадцать матчей, лишь один раз «Бернли» удалось зацепиться за ничью, а разница забитых и пропущенных мячей за это время просто удручающая: 52 – 5 в пользу «Манчестер Сити». Последний раз «Бернли» поражал ворота соперника в декабре 2019 года. Результаты пяти последних матчей перед вами.
- Кубок Англии. 18.03.2023, «Манчестер Сити» — «Бернли» — 6 : 0
- АПЛ. 02.04.2022, «Бернли» — «Манчестер Сити» — 0 : 2
- АПЛ. 16.10.2021, «Манчестер Сити» — «Бернли» — 2 : 0
- АПЛ. 03.02.2021, «Бернли» — «Манчестер Сити» — 0 : 2
- АПЛ. 28.11.2020, «Манчестер Сити» — «Бернли» — 5 : 0
Коэффициенты букмекеров на матч Бернли — Манчестер Сити
На самом деле, для Венсана Компани и его команды предстоящая игра будет второй против «Манчестер Сити». Весной была встреча в рамках Кубка страны, и в «Бернли» ее постарались побыстрее забыть. Уже тогда команда не посыпала голову пеплом, да и сейчас будет во всеоружии. Ажиотаж вокруг матча большой. Букмекеры шансов хозяевам практически не оставляют и отдают большое преимущество команде Гвардиолы. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.
- Победа «Бернли» — 1,31
- Ничья — 5,55
- Победа «Манчестер Сити» — 10,60
Сложно ожидать от этого матча сенсации. Все-таки несмотря на всю проведенную трансферную кампанию хозяев, чемпионы остаются чемпионами. Разгрома ждать не стоит, но «Манчестер Сити» должен побеждать уверенно.
Где смотреть матч Бернли – Манчестер Сити
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- Дата проведения
- 11 августа, 22.00, «Терф Мур»
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