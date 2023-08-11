В ближайшие выходные стартует английская Премьер-лига. В первом туре будет несколько интересных противостояний. Если посмотреть на расписание, то выделяется встреча «Челси» и «Ливерпуля», но все же наш поединок, если и уступает этой паре, то ненамного. «Бернли» и «Манчестер Сити» откроют английский чемпионат, обе команды лидеры прошлого сезона. «Манчестер Сити» в третий раз подряд выиграл Премьер-лигу, «Бернли» стал первым в Чемпионшипе, причем с приличным отрывом. Возглавляет команду многолетний капитан «горожан» Венсан Компани. В матче будут еще интриги, и «бордовые», спустя год вернувшиеся в высший свет английского футбола, на этот раз попытаются сходу показать, что здесь они всерьез и надолго. Где, как не в матче с чемпионом это делать. Причем американское руководство «Бернли» отлично понимает, чтобы выглядеть конкурентными, нужно хорошо поработать на трансферном рынке. Видимо только стремление закрепиться в Премьер-лиге задача не слишком амбициозная.

Интересно будет наблюдать и за «Манчестер Сити». Команда в третий раз подряд выиграла чемпионат, ранее подобное удавалось только сэру Алексу Фергюсону с «Манчестер Юнайтед», причем дважды. А вот четыре раза подряд АПЛ еще никто не выигрывал. Команда, наконец, завоевала Кубок европейских чемпионов впервые в своей истории. Победив в финале Кубка Англии, она вошла в компанию тех, кто смог сделать требл, выиграть три основных соревнования в одном сезоне. Поэтому сейчас никак не скажешь, что «Манчестер Сити» голоден до побед. Сможет ли Хосеп Гвардиола и его футболисты найти новую мотивацию? Посмотрим уже в матче первого тура, который состоится на стадионе Терф Мур, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1,5), ТБ 3

Бернли

Команда представляет небольшой одноименный город в графстве Ланкашир, но размер в данном случае абсолютно не имеет значения. Клуб дважды становился чемпионом Англии и один раз обладателем Кубка страны. Понятно, что эти успехи остались глубоко в истории, но традиции играют большую роль при выступлении в чемпионате. Желание у команды и болельщиков накануне сезона одно — закрепиться в Премьер-лиге так, чтобы в уже не думать о вылете в Чемпионшип. За последние семь лет такие казусы происходили дважды, но к чести «бордовых» нужно сказать, что команда спустя один сезон возвращалась в стан сильнейших.

Возвращение в этот раз во многом связано с Венсаном Компани. Он одиннадцать лет выступал за «Манчестер Сити», на закате карьеры вернулся в родной «Андерлехт», стал там тренером и руководил командой три сезона. Чемпионом стать не смог, но все эти годы его клуб неизменно заканчивал первенство в тройке сильнейших. Учитывая суперконкурнецию в чемпионате Бельгии, этол уже успех. В прошлом сезоне Компани пригласили в «Бернли» и молодой тренер смог сразу вывести команду в Премьер-лигу, причем количество набранных очков перевалило за сотню, а отрыв от второго места составил десять баллов.

Межсезонье для команды тоже выдалось бурным. Денег на трансферы боссы не жалели, хотя и безумных покупок не делали. Главными приобретениями стали нападающий «Базеля» Зеки Амдуни, вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд и защитник менхенгладбахской «Боруссии» Джордан Байер. В общей сложности команда потратила 65,7 миллионов евро. Представляем результаты товарищеских матчей «Бернли» в межсезонье.

Товарищеский. 05.08.2023, «Майнц» — «Бернли» — 1 : 0

— «Бернли» — : 0 Товарищеский. 28.07.2023, «Реал Бетис» — «Бернли» — 1 : 1

Товарищеский. 25.07.2023, «Бенфика» — «Бернли» — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 22.07.2023, «Генк» — «Бернли» — 2 : 0

— «Бернли» — : 0 Товарищеский, 14.07.2023, «Бернли» — «Шеффилд Уэнсдей» — 3 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Бернли» в 4 раз в своей истории стал победителем Чемпионшипа, набрав 101 очко в 46 матчах

Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Натан Телла, на его счету 17 забитых мячей, в межсезонье он вернулся в «Саутгемптон»

Среди ассистентов лучше всех оказался полузащитник Джош Броунхилл, на его счету 10 голевых передач

Самым недисциплинированным футболистом по итогам сезона стал полузащитник Джек Корк, на его счету 14 предупреждений

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» официально уже вступил в сезон матчем за Суперкубок Англии против лондонского «Арсенала». Чемпион проиграл в серии пенальти, впрочем это уже третье поражение подряд команды Гвардиолы в Суперкубке и, можно сказать, что он его рассматривает в качестве второстепенного. Но все равно обидно, тем более когда твоя команда ведет вплоть до последних минут, пропустит ответный, а потом уступает по пенальти. Тем более, тут был «Арсенал», главный соперник «горожан» по прошлому сезону. В глобальном смысле поражение ничего не значит, но в качестве тревожного звоночка его воспринимать можно.

Поэтому очень интересно, как сложится первый поединок чемпиона против «Бернли». В отличие от провинциального клуба у «Сити» трансферы, так трансферы! Тут если экономят, то в очень редких случаях. Последнее приобретение — защитник РБ «Лейпциг» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол. Многие уже успели обыграть и пошутить по поводу созвучий фамилий тренера и игрока, но это точно усиление оборонительной линии команды. Другое дело, 90 миллионов евро, стоит ли хорват этих денег, покажет сезон.

Второе приобретение полузащитники Матео Ковачич из «Челси», его приобрели за 29 с небольшим миллиона евро. Вот пока и все, многие остальные игроки вернулись из аренды, но на них тренер и ранее не рассчитывал. Ушли Рияд Марез, Илкай Гюндоган и некоторые другие. Сила состава «горожан» сомнений ни у кого не вызывает, но на фоне активности других клубов, тут пока все относительно тихо. В межсезонье команда съездила в Юго-Восточную Азию. Представляем вашему вниманию результаты этого турне и других матчей команды.

Суперкубок Англии. 06.08.2023, «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 1 : 1 (пен. 1 : 4 )

— 1 : 1 (пен. 1 : ) Товарищеский. 30.07.2023, «Манчестер Сити» — «Атлетико» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 27.07.2023, «Бавария» — «Манчестер Сити» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 23.07.2023, «Йокогама Ф. Маринос» — «Манчестер Сити» — 3 : 5

— 3 : Лига Чемпионов. 10.06.2023, «Манчестер Сити» — «Интер» — 1 : 0

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» сделал требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал Эрлинг Холанд, на его счету 52 забитых мяча

Среди ассистентов лидером стал Кевин де Брюйне, он отдал 30 результативных передач

Самым недисциплинированным стал Жоау Канселу, на его счету 1 удаление п 5 предупреждений

Личные встречи Бернли и Манчестер Сити

Команды одни из старейших на Туманном Альбионе и первый матч между собой сыграли в 1897 году, закончился он вничью 1 : 1. Сейчас число поединков составляет 108. Команды играли в разных турнирах и даже за Суперкубок Англии. Значительное преимущество по победам на счету «Манчестер Сити».

Победы «Бернли» — 30

Победы «Манчестер Сити» — 54

Ничьи — 24

Самая крупная победа «Бернли» — 6 : 3, 5 : 2, 3 : 0

Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 7 : 0

В последний раз «бордовые» выигрывали у «горожан» в 2015 году. С тех пор сыграно шестнадцать матчей, лишь один раз «Бернли» удалось зацепиться за ничью, а разница забитых и пропущенных мячей за это время просто удручающая: 52 – 5 в пользу «Манчестер Сити». Последний раз «Бернли» поражал ворота соперника в декабре 2019 года. Результаты пяти последних матчей перед вами.

Кубок Англии. 18.03.2023, «Манчестер Сити» — «Бернли» — 6 : 0

— «Бернли» — : 0 АПЛ. 02.04.2022, «Бернли» — «Манчестер Сити» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 16.10.2021, «Манчестер Сити» — «Бернли» — 2 : 0

— «Бернли» — : 0 АПЛ. 03.02.2021, «Бернли» — «Манчестер Сити» — 0 : 2

— 0 : АПЛ. 28.11.2020, «Манчестер Сити» — «Бернли» — 5 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Бернли — Манчестер Сити

На самом деле, для Венсана Компани и его команды предстоящая игра будет второй против «Манчестер Сити». Весной была встреча в рамках Кубка страны, и в «Бернли» ее постарались побыстрее забыть. Уже тогда команда не посыпала голову пеплом, да и сейчас будет во всеоружии. Ажиотаж вокруг матча большой. Букмекеры шансов хозяевам практически не оставляют и отдают большое преимущество команде Гвардиолы. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Бернли» — 1,31

Ничья — 5,55

Победа «Манчестер Сити» — 10,60

Сложно ожидать от этого матча сенсации. Все-таки несмотря на всю проведенную трансферную кампанию хозяев, чемпионы остаются чемпионами. Разгрома ждать не стоит, но «Манчестер Сити» должен побеждать уверенно.

Где смотреть матч Бернли – Манчестер Сити

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