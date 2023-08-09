«Сочи» арендовал защитника сборной Нигерии U20 Агбалку

«Сочи» подписал 19-летнего нигерийского футболиста.

Российский клуб объявил о подписании Соломона Агбалки на правах аренды. Защитник перешел из нигерийского «Брод Сити».

Агбалка провел 12 матчей в составе сборной Нигерии U20, дебютировав за команду в феврале этого года. Вместе с командой он дошел до 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Изображение: https://pfcsochi.ru/

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