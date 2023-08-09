«Сочи» арендовал защитника сборной Нигерии U20 Агбалку
«Сочи» подписал 19-летнего нигерийского футболиста.
Российский клуб объявил о подписании Соломона Агбалки на правах аренды. Защитник перешел из нигерийского «Брод Сити».
Агбалка провел 12 матчей в составе сборной Нигерии U20, дебютировав за команду в феврале этого года. Вместе с командой он дошел до 1/4 финала молодежного чемпионата мира.
Изображение: https://pfcsochi.ru/
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Пока нормального тренера не найдут будут бултыхаться на 9-14 строчках
будь как дома, путник