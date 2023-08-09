«Сочи» арендовал защитника сборной Нигерии U20 Агбалку

Теги премьер-лига Россия трансферы высшая лига Нигерия сборная Нигерии U-20 Сочи Футбол

«Сочи» подписал 19-летнего нигерийского футболиста.

Российский клуб объявил о подписании Соломона Агбалки на правах аренды. Защитник перешел из нигерийского «Брод Сити». 

Агбалка провел 12 матчей в составе сборной Нигерии U20, дебютировав за команду в феврале этого года. Вместе с командой он дошел до 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

Изображение: https://pfcsochi.ru/

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15 комментариев

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Filipp Gorski
Ответ Никита Самарин
Сочи старается подписывать интересных молодых футболистов, интересно, какие успехи это принесёт. 🤔
С Дмитрием Украинцевым вряд ли Сочи чего то добьётся
Пока нормального тренера не найдут будут бултыхаться на 9-14 строчках
+8
0
+8
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Gustav Forsberg
Россия - это Нигерия в снегу (с)
будь как дома, путник
+5
-1
+4
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Никита Самарин
Сочи старается подписывать интересных молодых футболистов, интересно, какие успехи это принесёт. 🤔
+3
-1
+2
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VanyaVanya063
Ответ Filipp Gorski
С Дмитрием Украинцевым вряд ли Сочи чего то добьётся Пока нормального тренера не найдут будут бултыхаться на 9-14 строчках
За фамилию зачёт)
+2
0
+2
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kantemirovdaniil
У них защитников уже на 2 команды, либо кого-то продавать собираются
0
0
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pashko
Ответ Gustav Forsberg
Россия - это Нигерия в снегу (с) будь как дома, путник
Особенно снежно в Сочи, где недавно было под +40 :)
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rinat_rin
Ответ kantemirovdaniil
У них защитников уже на 2 команды, либо кого-то продавать собираются
Дркушич на чемоданах, Маргасову и Заике - за 30, а Юрганов, Медведев, Мещанинов, Миладинович, Сиссако - уровень скорее ФНЛ.
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