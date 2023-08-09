Рахимов о 0:1 от «Локо»: «Рубин» пока занимается мазохизмом. И играем хорошо, и сами себя режем какими-то эпизодами»

Теги Локомотив Рубин Рашид Рахимов ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Рашид Рахимов объяснил поражение «Рубина» от «Локомотива» (0:1) в Фонбет Кубке России.

– С какими ожиданиями выходили на игру и с какими трудностями столкнулись в матче?

– Столкнулись с хорошим соперником определенного уровня и исполнительского мастерства. С командой определенного класса. Даже с тем количеством замен, которые у нас были, я считаю, что мы провели матч на достаточно хорошем уровне.

К сожалению, и я об этом сказал команде, мы пока занимаемся мазохизмом. И играем хорошо, и сами себя режем какими-то эпизодами, не доигрываем какой-то эпизод. И сегодня по игре не было никаких претензий. Ошибся на выходе вратарь, не доиграл эпизод другой игрок, получаем гол, и все. Я команде сказал: пора, наверное, прекратить это делать.

– Не было ли соблазна сегодня более основной состав выпустить? Все-таки команда на старте сезона пока ни одной победы не одержала. Неудачная серия продолжается.

– Это разве неудачная серия? Да, нет побед, это неприятно. Но мы могли первые две игры чемпионата выиграть, тогда все выглядело бы по-другому. Про качество, то, что делают ребята – я не могу им сказать: вы не доигрываете, отрабатываете номер, не двигаетесь. Они все делают правильно, в плане организации игры все хорошо. Естественно, исполнительского мастерства должно быть больше, чтобы реализовывать ситуации, – сказал главный тренер «Рубина».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruus Nafievuus
Просто ещё идёт адаптация. В прошлом сезоне были другие соперники, другие скорости.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Вообще не понимаю кто его за тренера считает🤦🏻‍♂️недоразумение какое то, скоро ждем на матч тв в студии экспертом,он уже там раз 5 был 😁после увольнений сразу туда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Причёска Бэйла
Скоро возвращение на матч тв экспертом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий