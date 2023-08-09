Рахимов о 0:1 от «Локо»: «Рубин» пока занимается мазохизмом. И играем хорошо, и сами себя режем какими-то эпизодами»

Рашид Рахимов объяснил поражение «Рубина» от «Локомотива» (0:1) в Фонбет Кубке России.

– С какими ожиданиями выходили на игру и с какими трудностями столкнулись в матче?

– Столкнулись с хорошим соперником определенного уровня и исполнительского мастерства. С командой определенного класса. Даже с тем количеством замен, которые у нас были, я считаю, что мы провели матч на достаточно хорошем уровне.

К сожалению, и я об этом сказал команде, мы пока занимаемся мазохизмом. И играем хорошо, и сами себя режем какими-то эпизодами, не доигрываем какой-то эпизод. И сегодня по игре не было никаких претензий. Ошибся на выходе вратарь, не доиграл эпизод другой игрок, получаем гол, и все. Я команде сказал: пора, наверное, прекратить это делать.

– Не было ли соблазна сегодня более основной состав выпустить? Все-таки команда на старте сезона пока ни одной победы не одержала. Неудачная серия продолжается.

– Это разве неудачная серия? Да, нет побед, это неприятно. Но мы могли первые две игры чемпионата выиграть, тогда все выглядело бы по-другому. Про качество, то, что делают ребята – я не могу им сказать: вы не доигрываете, отрабатываете номер, не двигаетесь. Они все делают правильно, в плане организации игры все хорошо. Естественно, исполнительского мастерства должно быть больше, чтобы реализовывать ситуации, – сказал главный тренер « ».

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