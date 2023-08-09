Гончаренко об «Урале» и 1:0 с «Ростовом»: «Если во 2-м туре в Кубке не берешь очки, потом уже очень сложно бороться»

Виктор Гончаренко оценил победу «Урала» над «Ростовом» (1:0) в Фонбет Кубке России.

«Всегда что‑то получается лучше у соперника, что‑то у нас. Инициатива переходит от одной команды к другой. Понятно, что это кубковый матч. График сложный, нам надо было сделать ротацию, « » сделал еще большую.

Домашний матч, много болельщиков, которых хотелось порадовать. Хотелось сыграть для зрителей. Рад, что одержали победу. Если во втором туре в Кубке не берешь очки, потом уже очень сложно бороться», — сказал главный тренер « ».

В первом туре турнира екатеринбуржцы уступили «Локомотиву» (1:2).

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