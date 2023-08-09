Гончаренко об «Урале» и 1:0 с «Ростовом»: «Если во 2-м туре в Кубке не берешь очки, потом уже очень сложно бороться»

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Футбол

Виктор Гончаренко оценил победу «Урала» над «Ростовом» (1:0) в Фонбет Кубке России.

«Всегда что‑то получается лучше у соперника, что‑то у нас. Инициатива переходит от одной команды к другой. Понятно, что это кубковый матч. График сложный, нам надо было сделать ротацию, «Ростов» сделал еще большую.

Домашний матч, много болельщиков, которых хотелось порадовать. Хотелось сыграть для зрителей. Рад, что одержали победу. Если во втором туре в Кубке не берешь очки, потом уже очень сложно бороться», — сказал главный тренер «Урала».

В первом туре турнира екатеринбуржцы уступили «Локомотиву» (1:2). 

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1 комментарий

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Евгений Цыбулин
Как-то писал,но повторюсь:ВМГ,отличный тренер,для команд,уровня Урала!
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