Хави о победе в Кубке Гампера: «Тоттенхэм» доминировал в определенные моменты. «Барса» была слаба в 1-м тайме»

Теги Барселона Ла Лига Тоттенхэм Кубок Жоана Гампера Футбол

Хави прокомментировал победу в Кубке Гампера над «Тоттенхэмом» (4:2).

«Хорошие ощущения. Мы адаптируемся к нашему новому дому. Чувствуем себя спокойно. Нужно поощрять людей приходить на стадион, потому что они нам нужны.

В прошлом году мы выиграли титулы во многом благодаря болельщикам. Это был хороший конец. Мы не были так хороши, как «Милан» или «Реал», но это часть предсезонки.

Мы играли против отличной команды, с большим темпом. Они доминировали над нами в определенные моменты. Мы были слабы в первом тайме. Во втором стало лучше», – сказал тренер «Барселоны».

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11 комментариев

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xamer 9
Непривычно будет теперь смотреть домашние матчи Барсы не на Камп Ноу. 5 лет назад впервые попал на него: атмосфера нереальная. Хотелось бы лет через 5 снова на него вернуться и посмотреть как Гави и другие будут творить свою магию)
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Bogdan Ermolaev
Ответ Андрюха с района
ттх - футбольное посмешище) Там уже, наверное, сам Кейн угорает от того, что снова мимо трофея пролетели)
А Кейна чисто по-человечески жаль. Вполне ведь мог поиграть в нормальном клубе...
+3
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Bogdan Ermolaev
Ответ Андрюха с района
ттх - футбольное посмешище) Там уже, наверное, сам Кейн угорает от того, что снова мимо трофея пролетели)
Я ещё удивился, когда увидел, что ттх повёл) да ладно, подумал, против Барсы?? Но потом всё встало на свои места😄
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Achilles 21
ну если хави собирается играть 4-4-2 то это будет очень плохо
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Бронислав Каминский
Ответ Bogdan Ermolaev
А Кейна чисто по-человечески жаль. Вполне ведь мог поиграть в нормальном клубе...
Пусть через год свободным агентом в Барсу переходит)
+1
-1
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