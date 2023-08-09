Хави о победе в Кубке Гампера: «Тоттенхэм» доминировал в определенные моменты. «Барса» была слаба в 1-м тайме»

Хави прокомментировал победу в Кубке Гампера над «Тоттенхэмом» (4:2).

«Хорошие ощущения. Мы адаптируемся к нашему новому дому. Чувствуем себя спокойно. Нужно поощрять людей приходить на стадион, потому что они нам нужны.

В прошлом году мы выиграли титулы во многом благодаря болельщикам. Это был хороший конец. Мы не были так хороши, как «Милан» или «Реал», но это часть предсезонки.

Мы играли против отличной команды, с большим темпом. Они доминировали над нами в определенные моменты. Мы были слабы в первом тайме. Во втором стало лучше», – сказал тренер «Барселоны».

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