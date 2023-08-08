«Барселона» в 11-й раз подряд выиграла Кубок Гампера. У «блауграны» 46 побед в 58 играх

«Барселона» в 11-й раз подряд выиграла Кубок Гампера.

обыграла «Тоттенхэм» (4:2) и стала обладательницей Кубка Жоана Гампера.

Каталонцы завоевали этот трофей в 11-й раз подряд. Последнее поражение им нанесла «Сампдория» – это случилось в 2012 году.

Всего на счету «блауграны» 46 побед из 58 возможных. На втором месте идет «Кельн» – он дважды получал Кубок Жоана Гампера.

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