«Барселона» в 11-й раз подряд выиграла Кубок Гампера. У «блауграны» 46 побед в 58 играх

Теги Барселона Ла Лига Тоттенхэм Кубок Жоана Гампера Футбол

«Барселона» в 11-й раз подряд выиграла Кубок Гампера.

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) и стала обладательницей Кубка Жоана Гампера.

Каталонцы завоевали этот трофей в 11-й раз подряд. Последнее поражение им нанесла «Сампдория» – это случилось в 2012 году.

Всего на счету «блауграны» 46 побед из 58 возможных. На втором месте идет «Кельн» – он дважды получал Кубок Жоана Гампера.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
человек-муравей человек-физрук
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
и при подготовке незаметно дернула Реал на 10+ :)
+49
-9
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пепси пеналдувич
Ямал бомба
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Смолов
Ответ Liberty Media
Комментарий скрыт
Ждём очередной элькласко, посмотришь как он сливки взбивает )
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Лопес, Ямал, Фати и Абде великолепны
Ла Масия все еще стабильно поставляет гениальных игроков, кто бы что не говорил
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Кашшаи
пока всем фанатам Барсы пофиг на этот турнир, и в матче они обозревают насколько подготовлена к сезону, фанаты реала позорят себя ещё больше
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
Ответ Виктор Кашшаи
пока всем фанатам Барсы пофиг на этот турнир, и в матче они обозревают насколько подготовлена к сезону, фанаты реала позорят себя ещё больше
куда уже больше?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aymammet Baylyyew
Ямал лучше Дембеле даже не нужно обсуждать
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
В позапрошлом сезоне - Гави, в прошлом - Бальде
Ждем нового юного топаря из академии в основу Барсы в этом сезоне, а может и двух)
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Вот что еще должно случиться чтобы Хави понял, что не нужен Ло Чельсо и Бернарду? Доверься ты Лопесу, паренек готов землю грызть за клуб
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Однажды в Космосе
фуу и тут болельщицы рояля
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
спокойной ночи , халва мадриду, пусть вам приснится рычаг .
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Кашшаи
Ответ Nike of FW
куда уже больше?
видимо внутри них сидит прекрасная профессия клоуна
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамаль Хайдаров
Ла Масия нагнула Кастилью
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамаль Хайдаров
даже 16 летний пацан не позволил выиграть трофей Тоттенхэму
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ arspurs9
Так это не удивительно. Пока другие команды приезжают сюда как на товарку, выпуская резерв, Барса выходит рубиться основой за столь важный титул)
Во 1 это последний товарняк Барселоны перед началом сезона и тренеры выпускают состав максимально приближенный к основе
Во 2 кубок имени основателя клуба негоже сливать гостям
В 3 если бы проиграли - сказали бы, что обыграли Барсу у них дома в их же турнире
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Кашшаи
Ответ Глиномес
Комментарий удален модератором
да не разговаривай с ним, зачем опускаться до уровня 5 летнего ребенка?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BurBon
Ответ arspurs9
Так это не удивительно. Пока другие команды приезжают сюда как на товарку, выпуская резерв, Барса выходит рубиться основой за столь важный титул)
Ну это проблемы не Барсы, кого там привозят, матч по сути подготовка к старту сезона.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Хейтеры Лапорты, что с лицом?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Budabuda
Ямал-зверь!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глиномес
Ответ Виктор Кашшаи
Видимо и вправду жизнь далеко не прекрасна. Если они приходят изливать всю желчь именно сюда, то видимо они по жизни терпят унижения от всех окружающих
Вполне себе возможно
Или же они напыщенные индюки только со своей правдой и интересами
Что то туфта, что второе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
Ответ Виктор Кашшаи
видимо внутри них сидит прекрасная профессия клоуна
Клоун это уважаемая профессия . Клоуны дарят радость- над ними смеются, а над этими - потешаются ( ну ещё чувство жалости проскакивает) .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Кашшаи
Ответ Глиномес
Да просто смешно на самом деле, нести всякую дичь на его комменты, и как он серьезно отвечает Наверное, может быть, сидит потный и думает что ответить на мою дичь 😜
Я больше удивляюсь тому, что насколько у человека должна быть убога жизнь, что он приходит изливать желчь в комменты
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Кашшаи
Ответ Глиномес
Да тут 90% пользователей таких И над ними разве что и глумиться остается, ты ж прикинь, челы создают по несколько аккаунтов что б такой желчью заниматься, умора
Видимо и вправду жизнь далеко не прекрасна.
Если они приходят изливать всю желчь именно сюда, то видимо они по жизни терпят унижения от всех окружающих
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глиномес
Ответ Виктор Кашшаи
Я больше удивляюсь тому, что насколько у человека должна быть убога жизнь, что он приходит изливать желчь в комменты
Да тут 90% пользователей таких
И над ними разве что и глумиться остается, ты ж прикинь, челы создают по несколько аккаунтов что б такой желчью заниматься, умора
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ человек-муравей человек-физрук
землю грызть это хорошо но в серьезных матчах важнее опыт
Так есть уже этот опыт
Есть опытные Де Йонг, Гюндоган и Ромеу
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий