«Барселона» в 11-й раз подряд выиграла Кубок Гампера. У «блауграны» 46 побед в 58 играх
«Барселона» в 11-й раз подряд выиграла Кубок Гампера.
«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» (4:2) и стала обладательницей Кубка Жоана Гампера.
Каталонцы завоевали этот трофей в 11-й раз подряд. Последнее поражение им нанесла «Сампдория» – это случилось в 2012 году.
Всего на счету «блауграны» 46 побед из 58 возможных. На втором месте идет «Кельн» – он дважды получал Кубок Жоана Гампера.
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Ла Масия все еще стабильно поставляет гениальных игроков, кто бы что не говорил
Ждем нового юного топаря из академии в основу Барсы в этом сезоне, а может и двух)
Во 2 кубок имени основателя клуба негоже сливать гостям
В 3 если бы проиграли - сказали бы, что обыграли Барсу у них дома в их же турнире
Или же они напыщенные индюки только со своей правдой и интересами
Что то туфта, что второе
Если они приходят изливать всю желчь именно сюда, то видимо они по жизни терпят унижения от всех окружающих
И над ними разве что и глумиться остается, ты ж прикинь, челы создают по несколько аккаунтов что б такой желчью заниматься, умора
Есть опытные Де Йонг, Гюндоган и Ромеу