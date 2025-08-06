Моуринью о матче с «Фейеноордом» в отборе ЛЧ: «Сложная игра против молодой команды с хорошим тренером. Ван Перси желаю всего наилучшего, но не сейчас»

Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче с «Фейеноордом».

Сегодня «Фенербахче» сыграет в гостях с «Фейеноордом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с WINLINE – начало в 22:00 по московскому времени . Прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Жозе Моуринью считает, что его команде будет непросто.

«Некоторые из вас не знают, но впервые я приехал сюда в 1997 году. С тех пор я часто встречался здесь с «Фейеноордом », я это помню. Товарищеский матч с «Челси», дважды с «Ромой», теперь эта игра.

Я не суеверный и не думаю, что всегда выигрываю у «Фейеноорда». Это будет сложная игра против молодой команды с хорошим тренером.

Робин ван Перси был отличным нападающим. Сейчас многие игроки становятся тренерами, он получил шанс в «Херенвене» и теперь должен показать себя в большом клубе. Я желаю ему всего наилучшего, но не сейчас», – заявил главный тренер «Фенербахче ».

