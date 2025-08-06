Умер 25-летний игрок «Зари» Белоцерковец
Умер 25-летний футболист «Зари» Владимир Белоцерковец.
«Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника «Зари» Владимира Белоцерковца. Футбольный клуб «Заря» выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока.
Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Искренне сочувствуем родным и близким Владимира», – говорится в сообщении пресс-службы «Зари».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?12969 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зари»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости