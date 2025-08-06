Умер 25-летний игрок «Зари» Белоцерковец

Умер 25-летний футболист «Зари» Владимир Белоцерковец.

«Сегодня, на 26-м году, оборвалась жизнь полузащитника «Зари» Владимира Белоцерковца. Футбольный клуб «Заря » выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока.

Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека. Искренне сочувствуем родным и близким Владимира», – говорится в сообщении пресс-службы «Зари».