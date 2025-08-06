Мостовой о матчах с Иорданией и Катаром: «Соперники средние, мягко говоря, Россия должна спокойно побеждать. Но можем и проиграть, если у Карпина все мысли будут о «Динамо»

Александр Мостовой выскзаался о соперниках сборной России в сентябре.

4 сентября Россия проведет домашний BetBoom товарищеский матч с Иорданией, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром .

«У Карпина в «Динамо » дела обстоят не лучшим образом. Если команда продолжит терять очки, то все его мысли будут направлены на то, чтобы улучшить ситуацию в клубе. Будет не до товарищеских матчей. В этом и большой минус совмещения постов.

Иордания и Катар – средние соперники, мягко говоря. Россия должна их спокойно обыгрывать. Но если у Карпина все мысли будут о «Динамо», можем и проиграть Иордании . Не удивлюсь этому», – сказал бывший игрок сборной России.