Мостовой о матчах с Иорданией и Катаром: «Соперники средние, мягко говоря, Россия должна спокойно побеждать. Но можем и проиграть, если у Карпина все мысли будут о «Динамо»
Александр Мостовой выскзаался о соперниках сборной России в сентябре.
4 сентября Россия проведет домашний BetBoom товарищеский матч с Иорданией, а 7 сентября сыграет на выезде с Катаром.
«У Карпина в «Динамо» дела обстоят не лучшим образом. Если команда продолжит терять очки, то все его мысли будут направлены на то, чтобы улучшить ситуацию в клубе. Будет не до товарищеских матчей. В этом и большой минус совмещения постов.
Иордания и Катар – средние соперники, мягко говоря. Россия должна их спокойно обыгрывать. Но если у Карпина все мысли будут о «Динамо», можем и проиграть Иордании. Не удивлюсь этому», – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
