«Эвертон» начал переговоры с «Ман Сити» об аренде Грилиша

«Эвертон» работает над подписанием Джека Грилиша.

Клуб из Ливерпуля начал переговоры с «Манчестер Сити » о переходе 29-летнего полузащитника на правах аренды, сообщает The Athletic.

Сделка считается сложной, и не факт, что она будет осуществлена. Тем не менее стороны ведут диалог.

В прошлом сезоне АПЛ Грилиш провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику англичанина можно найти здесь .