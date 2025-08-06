«Эвертон» начал переговоры с «Ман Сити» об аренде Грилиша
«Эвертон» работает над подписанием Джека Грилиша.
Клуб из Ливерпуля начал переговоры с «Манчестер Сити» о переходе 29-летнего полузащитника на правах аренды, сообщает The Athletic.
Сделка считается сложной, и не факт, что она будет осуществлена. Тем не менее стороны ведут диалог.
В прошлом сезоне АПЛ Грилиш провел 20 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Статистику англичанина можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
