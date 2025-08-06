«Оренбург» подписал бразильского форварда Жезуса из «Ботафого-СП»
«Оренбург» подписал бразильского форварда Алешандре Жезуса.
Об этом объявила пресс-служба клуба РПЛ.
«Выступал за бразильские клубы: «Бетим», «Крузейро», «Флуминенсе», «Томбенсе» и «Ботафого-СП». В 13 лет, посещая с экскурсией легендарный стадион «Маракана», сообщил маме, что однажды забьет на этом стадионе.
В марте 2021 г. на «Маракане» Алешандре вышел на замену в матче «Флуминенсе» против «Резенде» и уже через минуту головой отправил мяч в ворота соперника.
Добро пожаловать, Алешандре! Bem-vindo», – говорится в заявлении «Оренбурга».
Изображение: t.me/fcorenburg
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
