«Оренбург» подписал бразильского форварда Жезуса из «Ботафого-СП»

«Оренбург» подписал бразильского форварда Алешандре Жезуса.

Об этом объявила пресс-служба клуба РПЛ .

«Выступал за бразильские клубы: «Бетим», «Крузейро», «Флуминенсе», «Томбенсе» и «Ботафого-СП ». В 13 лет, посещая с экскурсией легендарный стадион «Маракана», сообщил маме, что однажды забьет на этом стадионе.

В марте 2021 г. на «Маракане» Алешандре вышел на замену в матче «Флуминенсе» против «Резенде» и уже через минуту головой отправил мяч в ворота соперника.

Добро пожаловать, Алешандре! Bem-vindo», – говорится в заявлении «Оренбурга ».

Изображение: t.me/fcorenburg