Ван ’т Схип покинул пост главного тренера Армении. Сборную возглавил Меликян

Джон ван ‘т Схип покинул пост главного тренера сборной Армении.

Федерация футбола Армении объявила о прекращении сотрудничества с нидерландским специалистом по соглашению сторон. Отмечается, что ФФА приняла решение сделать ставку на местного тренера.

Ван ‘т Схип возглавил сборную Армении в феврале, под его руководством команда проиграла оба матча с Грузией за право выступать в дивизионе B Лиги наций (общий счет – 1:9), а также уступила Косово (2:5) и сыграла вничью с Черногорией (2:2) в товарищеских матчах.

Новым главным тренером сборной Армении назначен Егише Меликян – с 46-летним специалистом заключен контракт до ноября 2026 года.

С 2021 года Меликян возглавлял «Пюник», также он работал в «Алашкерте», «Львове» и «Стали» из Каменского.

Первые матчи под руководством нового главного тренера Армения проведет в сентябре – команда сыграет с Португалией и Ирландией в отборе на ЧМ-2026.

Фото: ffa.am