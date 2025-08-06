Марадишвили перейдет из «Локо» в «Акрон» на правах аренды. Хавбек прибыл в расположение тольяттинцев («СЭ»)

Константин Марадишвили продолжит карьеру в «Акроне».

По информации «СЭ», полузащитник «Локомотива » перейдет в тольяттинский клуб на правах аренды до конца сезона. Сообщается, что Мармдишвили уже находится в расположении команды.

Контракт Марадишвили с «Локомотивом» действует до лета 2026 года. С зимы 2024 года хавбек выступал на правах аренды за «Пари НН», в сезоне-2024/25 он провел за команду 2 матча в Мир РПЛ .