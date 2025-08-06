  • Спортс
8

Радимов о Глушенкове: «Надо перезарядить батарейки. Интервью папы не пошло на пользу – просто медвежья услуга. Единственный вариант вернуться – это работа»

Владислав Радимов высказался о состоянии Максима Глушенкова.

«Мне кажется, после всего, что произошло – замена в Казани, этот короткий выход с ЦСКА – Глушенкову надо перезарядить батарейки. Это работа уже тренерского штаба, даже не столько Семака, может быть, даже помощников или партнеров по команде. Потому что видно, что Глушенков абсолютно не с своей тарелке.

Точно не пошло на пользу интервью его папы, просто медвежья услуга, мне кажется, для Максима как раз. Что после одного неудачного матча, если так будет продолжаться, он будет уходить в другую команду, со слов папы.

Мне очень нравится, на самом деле, этот футболист, но единственная мера здесь, единственный вариант вернуться – это работа.

Я думаю, что Глушенков вернется в строй, но нужна пауза, чтобы психологически себя привести в состояние. Потому что прошлый год начало феноменальное, этим летом в товарищеских матчах здорово было.

Я думаю, что здесь вопрос не в мастерстве, не в физике или в чем-то, а именно в психологии Глушенкова», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Радимов
logoСергей Семак
психология
