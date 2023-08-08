Защитник «Тоттенхэма» Танганга интересен «Интеру». Возможна аренда с правом выкупа

Теги Интер премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Джафет Танганга Футбол

«Интеру» интересен защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Тоттенхэм» готов отдать Тангангу «Интеру» на правах аренды с правом выкупа.

Отмечается, что переговоров с «Тоттенхэмом» по трансферу Танганги в данный момент не ведется. Защитник лишь входит в список потенциальных усилений «нерадзурри».

Со статистикой 24-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Спартак Уокер
Зачем он Интеру не понятно
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Obdob
Хороший вариант. Давно пишу, что Танганге для игровой практики нужен клуб попроще.
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