В «Спартаке» не увидели заговора в рейтинге РФС, где Клаудиньо выше Промеса: «Квинси по умолчанию лучший для нас, он установил кучу рекордов»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Квинси Промес Клаудиньо Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» не увидели заговора в рейтинге РФС, где Клаудиньо выше Квинси Промеса.

РФС в рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023 поставил хавбека «Зенита» Клаудиньо на первое место на позиции левого полузащитника, Квинси Промеса занял 2-е место.

«Клаудиньо выше Промеса в рейтинге РФС? Рейтингов много. Для нас Промес по умолчанию лучший – он установил кучу рекордов. Он забивал в прошлом сезоне и продолжает забивать в этом.

Что касается рейтинга РФС, то относимся с уважением ко всем мнениям коллег. Заговора нет», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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20 комментариев

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Тайосич
Чемпионат умеет накидывать и разжигать. Заголовок - журналистский позор.
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Дмитрий Чадаев
для каждого клуба свой игрок - лучший игрок.
+17
-1
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Ебздрогыч
В «Спартаке» не увидели заговора - это топ заголовок!
+13
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+9
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Тайосич
Ответ Фарид Харисов
Комментарий скрыт
Если суть СМИ накидывать и разжигать, то имеет. Если суть доносить информацию, то не имеет. Да и не то, что не имеет... СМИ, которому дорога своя репутация, просто не будет подобную ахинею писать. Подобным занимаются СМИ, которым нужна накрутка кликов больше, чем информативность аудитории.
+6
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kemal_spartak
Откровенно, Антоха сезон отыграл лучше клаудиньо.
+10
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юра георгиевский
Только в нашем спартачке существует такой цирк, какой «заговор», вы о чём ... ?! Ничего нового, наш спартачок всегда живёт по своим к/б рейтингам. Извините нас за это, мы такие к/б рейтингисты - слаломисты из Тушино. Про «клубные рекорды» нашего спартачка — очень смешно получилось.
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Spartakus1984
Ответ aleksei fellow
Странно: лучший игрок - уголовник и наркоторговец
не может лучше всех играть?Ты же тут пишешь,хотя мы не знаем о твоих делишках
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Спартак пичинен
Причем тут вообще заговор? Ну и к теме - Промес то наверное клубные рекорды ставил?
+2
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евГений
Ответ Дмитрий Чадаев
для каждого клуба свой игрок - лучший игрок.
20+7 в 30-туровом чемпионате не каждый делает, при всем уважении к остальным игрокам.

Только Малком и Чалов похожие цифры выдали
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ers49@yandex.ru
Ответ Спартак пичинен
Причем тут вообще заговор? Ну и к теме - Промес то наверное клубные рекорды ставил?
не только
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сосед царя
А что, разве в рейтинге есть что - либо, противоречащее статистике? Бред.
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Бродяга-симпатяга
Это повод для поиска заговора?
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Spartakus1984
Ответ Давид Agabekyan
И по ней вратарь всегда худший игрок команды
В смысле?как можно сравнивать стату полевого и вратаря?
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