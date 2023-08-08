В «Спартаке» не увидели заговора в рейтинге РФС, где Клаудиньо выше Промеса: «Квинси по умолчанию лучший для нас, он установил кучу рекордов»

В «Спартаке» не увидели заговора в рейтинге РФС, где Клаудиньо выше Квинси Промеса.

РФС в рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023 поставил хавбека « » Клаудиньо на первое место на позиции левого полузащитника, занял 2-е место.

« выше Промеса в рейтинге ? Рейтингов много. Для нас Промес по умолчанию лучший – он установил кучу рекордов. Он забивал в прошлом сезоне и продолжает забивать в этом.

Что касается рейтинга РФС, то относимся с уважением ко всем мнениям коллег. Заговора нет», – сказал руководитель пресс-службы « » Дмитрий Зеленов.

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