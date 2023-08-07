Роман Павлюченко: «Нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Бонгонда красавец, разгружает Промеса»

Теги Спартак Зенит Роман Павлюченко премьер-лига Россия Квинси Промес Тео Бонгонда Футбол

Роман Павлюченко считает нападении «Спартака» более опасным, чем у «Зенита».

«Бонгонда просто красавец. Он разгружает Промеса, делает игру красно-белых в атаке более непредсказуемой. Если раньше все ждали угрозы с левого фланга, где играет Квинси, то теперь опасность исходит и справа.

Сейчас нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Но петербуржцы еще обязательно усилятся», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Доктор Верховцев
Три. Матча. С аутсайдерами.
И всего 4 очка после них! Согласен, радуют миллеровцы.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оренбург, при желании упрется всегда. Балтика, вообще не предсказуема. Рубин дома всегда был дерзким.
Прошли эти команды в начале сезона, и то хорошо! Дальше Урал и Питер!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ArtMen
Оренбург, при желании упрется всегда. Балтика, вообще не предсказуема. Рубин дома всегда был дерзким. Прошли эти команды в начале сезона, и то хорошо! Дальше Урал и Питер!
Балтика, думаю крепким хорошим середняком станет если останется Игнаш. Интересная команда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У зенита пока что атаки кроме касьерры нет вообще) Рано говорить, товарищи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удивил!?? У Зенита уже несколько сезонов атака так себе, голы в основном полузащита делала, а сейчас она пока не ахти. А вот то, что атака Спартака лучше других, очень сомнительно, можно просто посмотреть статистику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Дмитрий Чадаев
Это ты Ростов аутсайдером считаешь ? Ну чтож круто круто
Нет конечно)) Ты просто не понял смысл стёба над бездомными газовиками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий