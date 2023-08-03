Пиняев – главный молодой талант России по версии «СЭ». Мелешин из «Спартака» – 2-й, хавбек «Зенита» Козлов – 3-й, Васильев – 11-й, Худяков – 12-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Даниил Худяков Дмитрий Васильев 2004 Егор Погостнов Вадим Раков Михаил Щетинин Павел Мелешин Даниил Зорин Александр Кокшаров Кирилл Глебов Данила Козлов 2005 Алексей Барановский Футбол

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев признан самым талантливым молодым футболистом России.

В составлении рейтинга «Спорт-Экспресса» приняли участие скауты и тренеры, регулярно наблюдающие за молодежью. В список вошли 55 футболистов 2004-2006 годов рождения.

1-е место в рейтинге занял вингер «Локомотива» Сергей Пиняев, 2-е место – форвард «Спартака» Павел Мелешин, 3-е – полузащитник «Зенита» Данила Козлов.

Самые талантливые молодые игроки России

1. Сергей Пиняев («Локомотив»);

2. Павел Мелешин («Спартак»);

3. Данила Козлов («Зенит»);

4. Егор Погостнов («Локомотив»);

5. Даниил Зорин («Спартак»);

6. Алексей Барановский («Зенит»);

7. Александр Кокшаров («Краснодар»);

8. Михаил Щетинин («Локомотив»);

9. Кирилл Глебов (ЦСКА);

10. Вадим Раков («Локомотив»);

11. Дмитрий Васильев («Зенит»);

12. Даниил Худяков («Локомотив»).

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57 комментариев

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Надеюсь, Пиняева ждёт большая и крутая карьера, хотелось бы его видеть в каком нибудь топовом клубе!
+34
-5
+29
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Три игрока из Зенита. Всем понятно, что их ждут ПариНН, Сочи, Ростов или Оренбург и это при хороших обстоятельствах. Схема отработана годами: лавка Зенита (5-7минут в 30 туре), Зенит-2, аренда в клуб из низа таблицы, выкуп игрока за 100-500тысяч. Прохин, Хотулев, Кравцов, Гойло, Михайлов и другие могут многое про это рассказать
+37
-16
+21
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Ответ Stilet525
А где Арбузов из ЦСКА?
Забей, табличку агенты составляли)
+18
-2
+16
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Ответ lovec23
Пиняев очень напоминает молодого Аршавина , через пару лет надеюсь его ждёт свой Арсенал
Тульский
+15
-1
+14
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Ответ Михаил Иванов
В каком топовом?
Хотя бы Арсенал, Атлетико, Дортмунд, Милан, Ювентус... не говорю о Реалах с Сити и Баварией.
+12
-4
+8
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Как в подобных списках могут числиться люди, у которых буквально по 2-3-5 матча РПЛ в 19 лет?

Талант в 19 лет проводит уже 2-3 сезона в роли крепокого игрока стартового состава.

Мелешин выходит пару раз в месяц на 15-20 минут, ничего не забивает, но в списке аж второй.С какого перепугу? А ему уже не так далеко и до 20 лет
+9
-2
+7
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На рейтинг смотришь и становиться понятно, что это Пиняев и все остальные. Серёга очень сильно выделяется, разрыв громадный.
+6
0
+6
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Ответ Marina_Greta
Надеюсь, Пиняева ждёт большая и крутая карьера, хотелось бы его видеть в каком нибудь топовом клубе!
Зенит?
+9
-3
+6
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Ответ Андрей Баженов
ну и? Кто-то стал звездой в другом клубе??? А рассказать и я могу.
Петров в Краснодаре, Ионов нормальную карьеру провёл. А по остальным рано судить, сколько тому же Михайлову лет?
+4
0
+4
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Ответ Гол в девятину
Как в подобных списках могут числиться люди, у которых буквально по 2-3-5 матча РПЛ в 19 лет? Талант в 19 лет проводит уже 2-3 сезона в роли крепокого игрока стартового состава. Мелешин выходит пару раз в месяц на 15-20 минут, ничего не забивает, но в списке аж второй.С какого перепугу? А ему уже не так далеко и до 20 лет
значит у нас кроме Пиняева талантов нет :(
+3
0
+3
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Арбузов, Мазурин где??
+3
0
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Ответ Артур Ганненко
Ну Пиняев не воспитанник Локомотива, не знаю про остальных, но судя по Пиняеву может Локо просто молодежь скупает
Я поэтому и написал, что Пиняева берем за скобки. Остальные в системе Локо с самого детства.
+3
0
+3
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Странно видеть Ракова так низко, в молодёжке очень сильно выделяется, да и за основу уже успел игровое время получить.
+2
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Такое. Пока можно сказать, что есть Пиняев и все остальные. Худяков разве что выделяется. Мелешин из Зорин неплохо показывают себя в отведенное им время, но видно, что пока этого мало. Очень много ожидалось от Ракова, надеюсь, что он не затеряется. А так, буду рад успехам всех в этом списке.
+2
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Козлов) Игрок Зенита, кто это?)
+2
0
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Ответ Михаил Иванов
В каком топовом?
В ФК Зенит
+3
-1
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Ответ Каба
Три игрока из Зенита. Всем понятно, что их ждут ПариНН, Сочи, Ростов или Оренбург и это при хороших обстоятельствах. Схема отработана годами: лавка Зенита (5-7минут в 30 туре), Зенит-2, аренда в клуб из низа таблицы, выкуп игрока за 100-500тысяч. Прохин, Хотулев, Кравцов, Гойло, Михайлов и другие могут многое про это рассказать
Легендарного Скроботова забыл, на которого молились в сезоне 2017/2018 😀
+1
0
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Ответ lovec23
Пиняев очень напоминает молодого Аршавина , через пару лет надеюсь его ждёт свой Арсенал
Ничем , ему очень далеко до Аршавина.
+1
0
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Ответ Marina_Greta
Хотя бы Арсенал, Атлетико, Дортмунд, Милан, Ювентус... не говорю о Реалах с Сити и Баварией.
Арсенал?
они в потенциале самая сильная команда в АПЛ,все игроки молодые топари и вместо кого там будет играть пиняев?
пиняеву было бы неплохо закрепится в условном Вест Хэме или Брайтоне.
+2
-1
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Ответ Атакующий Юран
Тульский
пряник
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А где Арбузов из ЦСКА?
+2
-1
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Худякова пора вычеркивать
+1
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Не скажу за молодежь других клубов, но из наших реально неплохие ребята Рядно и Арбузов в самом конце списка. А всадник без головы Глебов наверху.
+1
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Что делает Мелешин в этом списке один бог знает!
+4
-3
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Из представленных вариантов, самый крутой, на мой взгляд, это Зорин. Светлая голова у парня
+1
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