Пиняев – главный молодой талант России по версии «СЭ». Мелешин из «Спартака» – 2-й, хавбек «Зенита» Козлов – 3-й, Васильев – 11-й, Худяков – 12-й
Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев признан самым талантливым молодым футболистом России.
В составлении рейтинга «Спорт-Экспресса» приняли участие скауты и тренеры, регулярно наблюдающие за молодежью. В список вошли 55 футболистов 2004-2006 годов рождения.
1-е место в рейтинге занял вингер «Локомотива» Сергей Пиняев, 2-е место – форвард «Спартака» Павел Мелешин, 3-е – полузащитник «Зенита» Данила Козлов.
Самые талантливые молодые игроки России
1. Сергей Пиняев («Локомотив»);
2. Павел Мелешин («Спартак»);
3. Данила Козлов («Зенит»);
4. Егор Погостнов («Локомотив»);
5. Даниил Зорин («Спартак»);
6. Алексей Барановский («Зенит»);
7. Александр Кокшаров («Краснодар»);
8. Михаил Щетинин («Локомотив»);
9. Кирилл Глебов (ЦСКА);
10. Вадим Раков («Локомотив»);
11. Дмитрий Васильев («Зенит»);
12. Даниил Худяков («Локомотив»).
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Талант в 19 лет проводит уже 2-3 сезона в роли крепокого игрока стартового состава.
Мелешин выходит пару раз в месяц на 15-20 минут, ничего не забивает, но в списке аж второй.С какого перепугу? А ему уже не так далеко и до 20 лет
они в потенциале самая сильная команда в АПЛ,все игроки молодые топари и вместо кого там будет играть пиняев?
пиняеву было бы неплохо закрепится в условном Вест Хэме или Брайтоне.