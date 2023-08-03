Пиняев – главный молодой талант России по версии «СЭ». Мелешин из «Спартака» – 2-й, хавбек «Зенита» Козлов – 3-й, Васильев – 11-й, Худяков – 12-й

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев признан самым талантливым молодым футболистом России.

В составлении рейтинга «Спорт-Экспресса» приняли участие скауты и тренеры, регулярно наблюдающие за молодежью. В список вошли 55 футболистов 2004-2006 годов рождения.

1-е место в рейтинге занял вингер « » Сергей Пиняев, 2-е место – форвард « » Павел Мелешин, 3-е – полузащитник « » Данила Козлов.

Самые талантливые молодые игроки России

1. («Локомотив»);

2. («Спартак»);

3. Данила Козлов («Зенит»);

4. Егор Погостнов («Локомотив»);

5. Даниил Зорин («Спартак»);

6. Алексей Барановский («Зенит»);

7. Александр Кокшаров («Краснодар»);

8. Михаил Щетинин («Локомотив»);

9. Кирилл Глебов (ЦСКА);

10. Вадим Раков («Локомотив»);

11. Дмитрий Васильев («Зенит»);

12. Даниил Худяков («Локомотив»).

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