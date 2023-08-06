Директор «Локо»: «Нужны игроки уровня Чорлуки. Ищем форварда и центрального защитника»
Спортивный директор «Локомотива» рассказал о трансферных целях клуба.
«Трансферы на вход планируются. Мы ищем и форварда, и центрального защитника.
Но нужны игроки очень хорошего класса, чтобы были сильнее наших – уровня Чорлуки. Сделок на вход, близких к завершению, нет», – сказал Дмитрий Ульянов.
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