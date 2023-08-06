Директор «Локо»: «Нужны игроки уровня Чорлуки. Ищем форварда и центрального защитника»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ведран Чорлука Дмитрий Ульянов Футбол

Спортивный директор «Локомотива» рассказал о трансферных целях клуба.

«Трансферы на вход планируются. Мы ищем и форварда, и центрального защитника.

Но нужны игроки очень хорошего класса, чтобы были сильнее наших – уровня Чорлуки. Сделок на вход, близких к завершению, нет», – сказал Дмитрий Ульянов.

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15 комментариев

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Игроков уровня Чорлуки сейчас даже Зенит себе не сможет позволить привезти
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не успели йошку гвардиола подписать
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Ответ Roman
Игроков уровня Чорлуки сейчас даже Зенит себе не сможет позволить привезти
Не говорите это вслух, а то Смородская себе рёбра сейчас переломает своими кулаками
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В каком он мире живёт, что собрался игроков уровня Чорлуки привести. Сейчас такие под 30 млн. минимум стоят.
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Ответ goleodor
Вообще то нужен хороший тренер, который слепил бы хорошую команду из того, что есть.
В Уфе горюют, если бы Семак остался у них, то Уфа стала бы чемпионом.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Peter Parker
Болельщики Локо раньше: не Иванович, конечно, но Чорлука тоже неплох Болельщики Локо сейчас: господи, найдите хоть кого-то, который хотя бы одной травмированной ноги Чарли стоит
Сейчас хороших игроков опасно покупать. Зенит бабла сверху набросит и заберёт себе. Как уже было с Фернандесом и защитником у Спартака.
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Удачи в поиске!
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Есть один высокорослый, мощный форвард, правда, ноги не самые ровные. Николсон зовут
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Желаю игрока уровня Чорлуки, но не имею возможности. Имею возможность игрока уровня наших, но не имею желания. Так выпьем же за день железнодорожных войск!
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Болельщики Локо раньше: не Иванович, конечно, но Чорлука тоже неплох
Болельщики Локо сейчас: господи, найдите хоть кого-то, который хотя бы одной травмированной ноги Чарли стоит
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Наконец то поняли, что надо Ц.З. и Ц.Н. вместо "как же он же будет играть, он же памятник".
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Ответ Roman
Игроков уровня Чорлуки сейчас даже Зенит себе не сможет позволить привезти
Может , просто жадный
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