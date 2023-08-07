Где смотреть Бернли – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 11 августа
В пятницу, 11 августа, сыграют Бернли и Манчестер Сити в 1 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Терф Мур».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бернли – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Бернли – Манчестер Сити
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