9 августа в матче Кубка России московский ЦСКА сыграет с воронежским Факелом. Игра пройдет на ВЭБ Арене в Москве и начнется в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА(1.55)

ЦСКА в 3 туре РПЛ катком прошелся по Локомотиву. Смогут ли «армейцы» продолжить тенденцию и крупно обыграть Факел? Что сможет показать сопернику команда Евсеева? Огорчит ли воронежскую публику Антон Заболотный? Ответы на эти вопросы мы узнаем, посмотрев игру, а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на матч.

ЦСКА Москва

Подопечные Владимира Федотова в первом матче квартета А группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ), камня на камне не оставили от обороны Оренбурга, обыграв соперника со счетом 6:0.

В чемпионате страны у «армейцев» дела тоже идут неплохо. ЦСКА в первом туре умудрился проиграть Уралу (1:2), затем «армейцы» в напряженном матче переиграли Ахмат (3:2), и, как вишенка на торте — победа над Локомотивом (4:1).

Что касается турнирных перспектив, то в РПЛ ЦСКА идет пятым с шестью очками в активе — отрыв от лидирующих Спартака и Краснодара составляет лишь три очка. В Кубке России и вовсе все прекрасно — первое место и три очка в активе соответственно.

Лучшие бомбардиры:

В нынешнем сезоне лучший бомбардир команды — Федор Чалов. «Армеец» в 5 играх красно-синих наколотил 5 голов (4 из которых с пенальти, но это совсем другая история). На втором месте Максим Мухин и Милан Гайич, забившие по два гола.

Лучшие распасовщики:

На данный момент лучшими по голевым пасам являются Михаил Рядно и Федор Чалов. Они записали на свой счет по 1 ассисту.

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Факел Воронеж

Воронежцы с началом нынешнего сезона пока выступают в роли «мальчиков для битья». Факел в Кубке России уступил Сочи (1:3). На гол Василия Черова сочинцы ответили мячами Мигела Сильвейры, Кирилла Кравцова и Кирилла Заики. Сейчас воронежцы занимают третью строчку в группе Кубка России, обгоняя только проигравший в пух и прах Оренбург.

В чемпионате России дела у подопечных Евсеева тоже идут не лучшим образом — 3 матча, 3 поражения, 8 пропущенных голов, 0 набранных очков и последнее место. Воронежцы проиграли Ростову (1:2), уступили Локомотиву (1:4) и проиграли Балтике (1:2).

Лучшие бомбардиры:

В новом сезоне лучшим бомбардиром команды является Евгений Марков. Форвард отличился двумя голами в четырех играх. Еще по голу на свой счет записали Вячеслав Якимов и Василий Черов.

Лучшие распасовщики:

В команде нет явного лидера по голевым пасам. Пока ассисты на свой счет записали Никита Моцпан, Хызыр Аппаев и Василий Черов.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ЦСКА – Факел

Букмекерские конторы ожидаемо видят ЦСКА фаворитом встречи. В пользу красно-синих говорят статистика последних выступлений — «армейцы» неплохо начали на старте сезона, допустив осечку только в матче с Уралом. Факел же пока ищет себя — команде Евсеева наверняка понадобится время, чтобы показывать приемлемые результаты.

Так, букмекерская контора «Бетбум» дает на победу ЦСКА коэффициент 1.55, победа воронежцев оценена солидным коэффом 5.69, а на ничью дают чуть более скромный коэффициент — 4.47.

Против статистики не попрешь, потому согласимся с доводами букмекера, и сделаем выбор в пользу победы ЦСКА.

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