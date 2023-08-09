Новый сезон команды начали по-разному. Если в чемпионате у волжан старт выдался отличным, то для «Зенита» с его амбициями почти провальным. В Кубке России, напротив, команды после жеребьевки попали в группу С вместе с «Ахматом» и «Балтикой». Сыгран один тур, чемпион страны на своем поле выиграл, а «Крылья Советов» уступили новичку Премьер-лиги. «Зениту» нужно добиваться успеха, ведь даже в случае ничьей можно будет говорить о стартовом кризисе команды. Но и самарцам нужно набирать очки, иначе замаячит перспектива четвертого места и, как следствие, вылета из турнира. В прошлом розыгрыше Кубка обе команды также попали в одну группу вместе с московским «Спартаком» и воронежским «Факелом». Тогда команды обменялись победами на своем поле, но «Крыльям» удалось лучше сыграть с красно-белыми, и они заняли второе место.

Волжане пошли по «Пути РПЛ», добрались до полуфинала и в двухматчевом противостоянии уступили будущим победителям турнира ЦСКА, а затем в полуфинале «Пути Регионов» проиграли будущему финалисту «Краснодару». «Зенит» был вынужден опуститься в нижнюю часть сетки и идти по «Пути регионов». На первом этапе команда Сергея Семака без труда разобралась с ульяновской «Волгой», а на втором камнем преткновения для нее стало московское «Динамо». Матч проходил в Санкт-Петербурге, основное время закончилось вничью, а в серии пенальти бело голубые оказались удачливее. В последнее время «Зениту» в матчах с «Динамо» вообще не везет, если дело так пойдет дальше, то может выработаться комплекс. Матч чемпиона против «Крыльев Советов» состоится на Солидарность Арене, начало в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 3

Крылья Советов

В прошлом сезоне «Крылья Советов» прошли по грани, заняли двенадцатое место в чемпионате и чуть было опять не оказались в «лучшей лиге мира». Не далее как четыре года назад самарцы в первый и единственный раз оказались там за всю историю выступлений в Премьер-лиге, и повторять этот опыт точно не хотят. Видимо отсюда такая прыть на старте сезона. Включая кубковый поединок, команда провела четыре игры и проиграла лишь однажды. Пришлось это поражение от «Балтики» на своем поле как раз в Кубке.

То ли команда в том матче не настроилась как следует, то ли злую шутку с ней сыграл быстрый мяч, забитый Владимиром Хубуловым, но во втором тайме калининградцы смогли отличиться трижды, а второй мяч «Крыльев», забитый на предпоследней минуте основного времени матча уже ничего не решал. Интересно, что включая предстоящий матч с «Зенитом», на старте сезона самарцы проведут четыре домашних поединка из пяти. При этом в единственном гостевом матче в первом туре волжане неожиданно смогли выиграть в Грозном у «Терека». Потеря очков состоялась в матче с московским «Динамо» во втором туре, где был провален первый тайм. Гости куражились и забили три мяча, но во втором тайме хозяева сначала сократили счет, а в добавленное время смогли уйти от поражения.

В последнем матче с «Ростовом», подопечные Игоря Осинькина устроили голевую феерию. Причем нельзя сказать, что по игре их преимущество было подавляющим, но в ворота соперника залетало практически все. В очередной раз стоит отметить работу главного тренера, ведь команда по сути не усилилась, а результат улучшила. Пять последних матчей «Крыльев Советов» перед вами.

РПЛ. 05.08.2023, «Крылья Советов» — «Ростов» — 5 : 1

— «Ростов» — : 1 РПЛ. 29.07.2023, «Крылья Советов» — «Динамо» М — 3 : 3

Кубок России. 26.07.2023, «Крылья Советов» — «Балтика» — 2 : 3

— 2 : РПЛ. 22.07.2023, «Ахмат» — «Крылья Советов» — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 16.07.2023, «Крылья Советов» — «Урал» — 1 : 1 (пен. 3 : 5)

Факты и цифры

«Крылья Советов» в прошлом сезоне заняли 12 место, лишь 2 очка отделили команду от зоны стыковых матчей

В Кубке России 2022-2023 самарцы дошли до полуфинала «Пути РПЛ», а затем «Пути Регионов»

Сразу четыре игрока в текущем сезоне во всех турнирах смогли забить по два гола, в чемпионате «Крылья Советов» самая результативная команда

Среди ассистентов лидирует Роман Ежов, на его счету три результативные передачи

Прогноз на матч Спартак – Пари НН

Зенит

В отличие от «Крыльев Советов» с их небольшими возможностями у команды из Санкт-Петербурга межсезонье выдалось бурным в плане трансферной кампании, причем как на вход, так и на выход. Самым громким получился трансфер Малкома, который продолжит карьеру в Саудовской Аравии в «Аль-Хиляле». Выручить за свой самый главный актив питерцам удалось 60 миллионов евро, так что на покупки деньги есть. Впрочем, они были бы в любом случае. За одного бразильца получили сразу четырех, включая хорошо всем знакомого Марио Фернандеса, который по совместительству еще и россиянин.

Сложно было предположить, что Супер Марио вернется в Россию, да тем более не в родной его ЦСКА. Все это к вопросу о верности клубу, которое чем больше, тем больше становится явлением очень редким. Но несмотря на трансферы, старт у «Зенита» не совсем задался. Впрочем начиналось все неплохо. В матче за Суперкубок России питерцы смогли в серии пенальти обыграть ЦСКА, это трофей стал для «Зенита» восьмым по счету. Затем была победа в Нижнем Новгороде над «Пари НН», успех в первом матче группового этапа Кубка. Не удалось выиграть в гостях в принципиальном матче в Ростове. Обидным было и то, что хозяева сравняли счет на третьей компенсированной к основному времени матча минуте.

В домашнем поединке с «Динамо» все также решилось на последних минутах матча. Сначала «Зениту» удалось спастись и, казалось, избежать поражения, но динамовцы в компенсированное время умудрились забить победный мяч. По игре чемпион ни в чем не уступал, и даже превосходил соперника, но результат на табло и надо реабилитироваться в матче на Кубок. Результаты последних поединков «Зенита» перед вами.

РПЛ. 07.08.2023, «Зенит» — «Динамо» — 2 : 3

— 2 : РПЛ. 29.07.2023, «Ростов» — «Зенит» — 1 : 1

Кубок России. 25.07.2023, «Зенит» — «Ахмат» — 2 : 0

— «Ахмат» — : 0 РПЛ. 22.07.2023, «Пари НН» — «Зенит» — 0 : 2

— 0 : Суперкубок России. 15.07.2023, «Зенит» — ЦСКА — 0 : 0 (пен. 5 : 4)

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Зенит» пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата страны и 10 раз в истории

Команда четыре раза становилась обладателем Кубка страны и еще один раз выигрывала Кубок СССР

В предыдущем розыгрыше турнира «Зенит» проиграл на втором этапе четвертьфинала «Пути Регионов»

Лучшим бомбардиром команды в новом сезоне является Матео Кассьерра, на его счету 3 забитых мяча

Личные встречи Крыльев Советов и Зенита

Впервые команды встретились в рамках высшей лиги отечественного футбола еще в 1938 году. Тогда «Крылья Советов» уступили на своем поле со счетом 0 : 1. С тех пор в рамках различных турниров команды сыграли 112 матчей. На стороне «Зенита» практически двукратное преимущество по победам. В Кубке СССР/России паритет. В советские времена лучше играли самарцы, в рамках российских розыгрышей Кубка лучше был «Зенит». В скобках указаны матчи в рамках Кубка.

Победы «Крыльев Советов» — 30 (4)

Победы «Зенита» — 58 (4)

Ничьи — 24 (3)

Самая крупная победа «Крыльев Советов» — 4 : 0

Самая крупная победа «Зенита» — 5 : 1, 4 : 0

Последний матч волжане наверняка захотят вычеркнуть из памяти, когда «Зенит» учинил в Самаре разгром. Да и в целом «Крыльям» матчи против питерцев в последние годы не удаются. Начиная с 2016 года на счету самарцев всего одна победа, та самая в прошлом сезоне в Кубке. За это время сыграно 12 матчей. Представляем результаты пяти последних поединков соперников между собой.

РПЛ. 29.04.2023, «Крылья Советов» — «Зенит» — 1 : 5

— 1 : Кубок России. 20.10.2022, «Зенит» — «Крылья Советов» — 2 : 1

— «Крылья Советов» — : 1 Кубок России. 14.09.2022, «Крылья Советов» — «Зенит» — 2 : 0

— «Зенит» — : 0 РПЛ. 22.07.2022, «Зенит» — «Крылья Советов» — 3 : 0

— «Крылья Советов» — : 0 РПЛ. 13.03.2022, «Крылья Советов» — «Зенит» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Крылья Советов — Зенит

В Кубке России ситуация складывается таким образом, что самарцы рискуют проиграть второй домашний матч подряд и оказаться на грани вылета. Тем более к ним едет самая сильная команда чемпионата, напоминающая после нескольких очковых потерь раненого зверя. Букмекеры считают, что «Крылья Советов» мало что смогут противопоставить гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Крыльев Советов» — 4,27

Ничья в основное время матча — 4,06

Победа «Зенита» — 1,78

Коэффициенты на победу хозяев и на ничью очень заманчивые. Как показывают последние матчи с «Зенитом» сейчас можно играть и выигрывать. Видимо новички команды еще не полностью освоились. Матч предполагается результативным, и гости в нем как минимум не проиграют.

Где смотреть матч Крылья Советов – Зенит

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