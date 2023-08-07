«Кирпичи» выступят перед матчем «Зенит» – «Факел» на «Газпром Арене»

Группа «Кирпичи» выступит перед следующим матчем «Зенита» на «Газпром Арене».

В воскресенье «Зенит» сыграет на домашнем стадионе против « » в 4-м туре Мир . Перед матчем на стадионе будут работать развлекательные площадки для болельщиков, включающие настольные игры, аквагрим, AR-фотозону и семейные экскурсии по стадиону.

Главным событием развлекательной программы перед матчем станет выступление на « » петербургской группы «Кирпичи».

Матч « » – «Факел» пройдет 13 августа. Начало – в 17:30 по московскому времени.

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