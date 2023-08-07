«Кирпичи» выступят перед матчем «Зенит» – «Факел» на «Газпром Арене»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Факел Газпром Арена (Крестовский) музыка Футбол

Группа «Кирпичи» выступит перед следующим матчем «Зенита» на «Газпром Арене».

В воскресенье «Зенит» сыграет на домашнем стадионе против «Факела» в 4-м туре Мир РПЛ. Перед матчем на стадионе будут работать развлекательные площадки для болельщиков, включающие настольные игры, аквагрим, AR-фотозону и семейные экскурсии по стадиону.

Главным событием развлекательной программы перед матчем станет выступление на «Газпром Арене» петербургской группы «Кирпичи».

Матч «Зенит» – «Факел» пройдет 13 августа. Начало – в 17:30 по московскому времени.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Если нет сигарет,
То я ищу окурок.
Да, я - Лео М.
Чего уставился, придурок?
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мы рыцари-джедаи, борцы со злом
Тёмную силу завяжем узлом
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В матче с Динамо уже выступила группа - кирпичи в штанах.
+22
-10
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Скорость информации роет мне могилу я переставил телевизор в комнату сестры ) Кирпичи 96. В 2109 была кассета друг Саня подарил на первом курсе )))) Наизусть все и это респект Вася В. Ждем на Спартаке Мистера Малой - Небо в тучах, я нахлобучен 🔥
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Здесь группа кирпичи, а зовут меня Василий
Мастер слова, очень сильный
Мания величия - это просто ерунда
Спроси себя ты любишь, отвечу ну да…

Эххх,было время )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хороший стимул для победы!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Призываешь употреблять алкоголь, чувак?
Что ты говоришь? I never mind the fuck!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лет 20 назад они были бы более актуальны, а сейчас уже явно не в тему
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какие ископаемые вытащили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сегодня я гуляю - меня выгнали с работы
Денег нет, выпить охота
Кинули кинули, на деньги меня кинули
Развели на деньги, по морде двинули
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А вроде рубаха-парень
Рубаха довольно грязная
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водка - плохо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
C’mon baby, чё там – good luck
Не вспомнить название этой песни никак
Love you, чё то там, hell yeah
Ты голая танцуешь на стеклянном столе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Зачем все усложнять?" - говорила амёба". Легенды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прочитал как "Кирпи́чи" и полумал, что это какая-то итальянская команда)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
После последнего матча на стадионе и так много кирпичей, отложенных болелами, осталось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я как любил макароны, так и буду любить макароны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заметьте, в этой песне я не ругался матом
Я и так понятен любому дегенерату
Я сделаю культур-мультур, меня только попроси
Мне кажется, что я умней других MC
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водка плохо водка плохо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Интересный выбор) Там гляди и Amatory потом позовут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Сергей Орлов
Мы рыцари-джедаи, борцы со злом Тёмную силу завяжем узлом
У меня нет задачи подбирать к тебе ключ
Я мужик, я угрюм , волосат и …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гамарджоба Генацвале
В матче с Динамо уже выступила группа - кирпичи в штанах.
От радости что ли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий