«Кирпичи» выступят перед матчем «Зенит» – «Факел» на «Газпром Арене»
Группа «Кирпичи» выступит перед следующим матчем «Зенита» на «Газпром Арене».
В воскресенье «Зенит» сыграет на домашнем стадионе против «Факела» в 4-м туре Мир РПЛ. Перед матчем на стадионе будут работать развлекательные площадки для болельщиков, включающие настольные игры, аквагрим, AR-фотозону и семейные экскурсии по стадиону.
Главным событием развлекательной программы перед матчем станет выступление на «Газпром Арене» петербургской группы «Кирпичи».
Матч «Зенит» – «Факел» пройдет 13 августа. Начало – в 17:30 по московскому времени.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
То я ищу окурок.
Да, я - Лео М.
Чего уставился, придурок?
Тёмную силу завяжем узлом
Мастер слова, очень сильный
Мания величия - это просто ерунда
Спроси себя ты любишь, отвечу ну да…
Эххх,было время )
Что ты говоришь? I never mind the fuck!
Денег нет, выпить охота
Кинули кинули, на деньги меня кинули
Развели на деньги, по морде двинули
Рубаха довольно грязная
Не вспомнить название этой песни никак
Love you, чё то там, hell yeah
Ты голая танцуешь на стеклянном столе
Я и так понятен любому дегенерату
Я сделаю культур-мультур, меня только попроси
Мне кажется, что я умней других MC
Я мужик, я угрюм , волосат и …