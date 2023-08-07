Каррагер о «Ливерпуле» и Лавиа: «Позор. Если думаете, что он не стоит 50 млн – двигайтесь дальше, если хотите его подписать – платите»

Джейми Каррагер недоволен работой «Ливерпуля» на трансферном рынке этим летом.

Ранее сообщалось, что « » отклонил третье предложение «Ливерпуля» по на сумму 45 миллионов фунтов. За 19-летнего полузащитника требуют не менее 50 млн фунтов.

«Это позор. «Ливерпуль» годами заключал сделки быстро и без суеты.

Если вы думаете, что он не стоит 50 миллионов евро – так двигайтесь дальше. Если действительно хотите его подписать – платите.

Также я не знаю, почему «Ливерпуль» не претендует на Кайседо – да, он стоит больших денег, но «Ливерпуль» много выручил за и », – написал в твиттере бывший игрок « ».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER