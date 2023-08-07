Каррагер о «Ливерпуле» и Лавиа: «Позор. Если думаете, что он не стоит 50 млн – двигайтесь дальше, если хотите его подписать – платите»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Саутгемптон Джордан Хендерсон Фабиньо соцсети деньги Ромео Лавиа Футбол

Джейми Каррагер недоволен работой «Ливерпуля» на трансферном рынке этим летом.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» отклонил третье предложение «Ливерпуля» по Ромео Лавиа на сумму 45 миллионов фунтов. За 19-летнего полузащитника требуют не менее 50 млн фунтов.

«Это позор. «Ливерпуль» годами заключал сделки быстро и без суеты.

Если вы думаете, что он не стоит 50 миллионов евро – так двигайтесь дальше. Если действительно хотите его подписать – платите.

Также я не знаю, почему «Ливерпуль» не претендует на Кайседо – да, он стоит больших денег, но «Ливерпуль» много выручил за Хендерсона и Фабиньо», – написал в твиттере бывший игрок «Ливерпуля».

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17 комментариев

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Это действительно позор. Конкуренты усиляются, ливерпуль продал двух важных игроков в центре, на носу старт чемптоната, а в опорной зоне вакуум. Добавьте 5 миллионов и возьмите хотябы лавию,уже всех опорников на рынке разобрали.
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Смотрю я матч сейчас, где полузащита + трент вся в атаке, и как три защитника в спешке не могут догнать нападающего соперника, становится грустно за будущий сезон.
Саутгемптон ведь продали обоих своих центральных защитников, неужели нельзя добавить Филлипса в сделку чтобы сбить цену?
Странно что о таком варианте даже не писали
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Ну а в чем он не прав?
Какой смысл мять булки ради 3-4 млн выгоды? Либо платите 50 млн, либо идите за другой целью.
Нормальный менеджмент взял бы конечно Кайседо, но точно не ливерпульский, который будет до конца ТО бегать за опорником из чемпионшипа.
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За 19-летнего ноунейма из чемпионшипа 50 млн фунтов👀 а харя не треснет?!
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Лавиа очень интересный игрок но не факт что раскроется в Ливерпуле
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Карагера надо познакомить с Мостовым. Они найдут общие темы для разговора.
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Так себе из Каррагера бизнесмен получится :-)
Его точно не стоит брать на должность где нужно считать деньги)
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Кошмар, а когда-то Торреса купили за рекордные 50 лямов и все так причитали и удивлялись.
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Да не думаю, что Ливерпуль отступит , если дело в 5 млн. Дотянут до последнего и купят
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Карре бы журналистику подтянуть, а в бизнес вовсе голову буйную совать не стоит.
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А в чем позор?)
Ливерпуль уже долгое время старается придерживаться рациональности и скуповатости в трансферах.
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Ответ Салауат Нуралиев
Смотрю я матч сейчас, где полузащита + трент вся в атаке, и как три защитника в спешке не могут догнать нападающего соперника, становится грустно за будущий сезон. Саутгемптон ведь продали обоих своих центральных защитников, неужели нельзя добавить Филлипса в сделку чтобы сбить цену? Странно что о таком варианте даже не писали
Эти эксперименты с трентом в центре бред.наполучают опять. Дармштадт с единственной атаки забил
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