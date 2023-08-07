Каррагер о «Ливерпуле» и Лавиа: «Позор. Если думаете, что он не стоит 50 млн – двигайтесь дальше, если хотите его подписать – платите»
Джейми Каррагер недоволен работой «Ливерпуля» на трансферном рынке этим летом.
Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» отклонил третье предложение «Ливерпуля» по Ромео Лавиа на сумму 45 миллионов фунтов. За 19-летнего полузащитника требуют не менее 50 млн фунтов.
«Это позор. «Ливерпуль» годами заключал сделки быстро и без суеты.
Если вы думаете, что он не стоит 50 миллионов евро – так двигайтесь дальше. Если действительно хотите его подписать – платите.
Также я не знаю, почему «Ливерпуль» не претендует на Кайседо – да, он стоит больших денег, но «Ливерпуль» много выручил за Хендерсона и Фабиньо», – написал в твиттере бывший игрок «Ливерпуля».
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Саутгемптон ведь продали обоих своих центральных защитников, неужели нельзя добавить Филлипса в сделку чтобы сбить цену?
Странно что о таком варианте даже не писали
Какой смысл мять булки ради 3-4 млн выгоды? Либо платите 50 млн, либо идите за другой целью.
Нормальный менеджмент взял бы конечно Кайседо, но точно не ливерпульский, который будет до конца ТО бегать за опорником из чемпионшипа.
Его точно не стоит брать на должность где нужно считать деньги)
Ливерпуль уже долгое время старается придерживаться рациональности и скуповатости в трансферах.