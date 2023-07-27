«Интер» близок к покупке Зоммера за 4 млн евро и бонусы. Переговоры с «Баварией» – на продвинутой стадии
«Интер» и «Бавария» почти договорились о переходе Яна Зоммера.
Переговоры о трансфере голкипера находятся на продвинутой стадии, сообщает Фабрицио Романо. «Нерадзурри» хотят подписать Зоммера на место перешедшего в «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.
По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб может заплатить немецкому 4 миллиона евро и бонусы за игрока. Сам Зоммер хочет присоединиться к миланцам.
Швейцарский вратарь перешел в «Баварию» из менхенгладбахской «Боруссии» зимой этого года. В Бундеслиге-2022/23 он провел 29 матчей и пропустил 39 голов.
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