«Интер» близок к покупке Зоммера за 4 млн евро и бонусы. Переговоры с «Баварией» – на продвинутой стадии

«Интер» и «Бавария» почти договорились о переходе Яна Зоммера.

Переговоры о трансфере голкипера находятся на продвинутой стадии, сообщает . «Нерадзурри» хотят подписать Зоммера на место перешедшего в «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

По информации , итальянский клуб может заплатить немецкому 4 миллиона евро и бонусы за игрока. Сам Зоммер хочет присоединиться к миланцам.

Швейцарский вратарь перешел в «Баварию» из менхенгладбахской «Боруссии» зимой этого года. В Бундеслиге-2022/23 он провел 29 матчей и пропустил 39 голов.