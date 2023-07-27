«Интер» близок к покупке Зоммера за 4 млн евро и бонусы. Переговоры с «Баварией» – на продвинутой стадии

Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Ян Зоммер Джанлука Ди Марцио Фабрицио Романо Футбол

«Интер» и «Бавария» почти договорились о переходе Яна Зоммера.

Переговоры о трансфере голкипера находятся на продвинутой стадии, сообщает Фабрицио Романо. «Нерадзурри» хотят подписать Зоммера на место перешедшего в «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. 

По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб может заплатить немецкому 4 миллиона евро и бонусы за игрока. Сам Зоммер хочет присоединиться к миланцам. 

Швейцарский вратарь перешел в «Баварию» из менхенгладбахской «Боруссии» зимой этого года. В Бундеслиге-2022/23 он провел 29 матчей и пропустил 39 голов. 

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14 комментариев

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Трент Резнор
Неплохой вариант, учитывая ситуацию. Заменить Онану крайне сложно будет.
+13
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rigobersong
Пропустит за сезон меньше чем Онана в маню:))
+17
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
Пропустит за сезон меньше чем Онана в маню:))
За два матча от Ливерпуля*
+6
-1
+5
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rigobersong
Ответ окечуква
Слабый вратарь, да и не молодой уже. Интер совсем не решает вопрос с голкипером таким образом.
Слабый?:) Боюсь спросить, кто по вашим меркам сильный тогда:))
+5
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rigobersong
Ответ Угараю_с_вас
Так и лига явно уровнем ниже ))
3 финалиста Еврокубков, давай расскажи нам какая сильная АПЛ:))
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<~Inter~>
Ответ Трент Резнор
Неплохой вариант, учитывая ситуацию. Заменить Онану крайне сложно будет.
Интер собирается брать ещё одного молодого вратаря
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Tun
Ответ Трент Резнор
Неплохой вариант, учитывая ситуацию. Заменить Онану крайне сложно будет.
Вариант не плохой, но через пару лет надо снова искать
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Milan. 37
Крутой вратарь, явное усиление
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kosyakkosyakovich9@gmail.com
Ответ Угараю_с_вас
Так и лига явно уровнем ниже ))
кто тебе такое сказал
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Трент Резнор
Ответ Tun
Вариант не плохой, но через пару лет надо снова искать
У Интера всегда топовые вратари были, пара сезонов на поиск есть.
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