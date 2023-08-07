Семин об РПЛ: «Атака «Спартака» самая сильная, наверное. Борьба за золото была каждый год, просто побеждала одна команда – надеемся, это изменится»
Юрий Семин назвал «Спартак» главным претендентом на чемпионство в новом сезоне Мир РПЛ.
«Борьба за золотые медали была каждый год. Просто побеждала всегда одна команда. В этом году надеемся, что это изменится. «Спартак» хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку.
Наверное, атака «Спартака» – самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство.
Чемпионат долгий, и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг. Многие команды, которые претендовали, проводили вторую часть ниже своих возможностей», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков и обогнав «Краснодар» по количеству забитых мячей.
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