Семин об РПЛ: «Атака «Спартака» самая сильная, наверное. Борьба за золото была каждый год, просто побеждала одна команда – надеемся, это изменится»

Теги Спартак Юрий Семин премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Юрий Семин назвал «Спартак» главным претендентом на чемпионство в новом сезоне Мир РПЛ.

«Борьба за золотые медали была каждый год. Просто побеждала всегда одна команда. В этом году надеемся, что это изменится. «Спартак» хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку.

Наверное, атака «Спартака» – самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство.

Чемпионат долгий, и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг. Многие команды, которые претендовали, проводили вторую часть ниже своих возможностей», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков и обогнав «Краснодар» по количеству забитых мячей.

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9 комментариев

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Судя по последним интервью совершенно разных футбольных людей, все очень устали от Зенита
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Ответ shishovv
Это ж надо, сыграно 3 тура и два дня слышим про чемпионство 😂🤡
Причем от всех. Знаешь почему это так интересует всех? Большинство болельщиков - за Спартак. И я с ними.
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Это ж надо, сыграно 3 тура и два дня слышим про чемпионство 😂🤡
+16
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+5
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Ответ Ебздрогыч
Судя по последним интервью совершенно разных футбольных людей, все очень устали от Зенита
с добрым утром, ёпт!
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Ответ SMART789
Теперь побеждать будет две команды?
Пока чемпион Спартак очевидно же.Потом начнутся заговоры,газпром выйдет из отпуска все купит,судей перепрограммируют и опять лига станет Зенитовской. Это каждый год так,просто 3 тура зенит не ровно начал. А так бы уже писали,опять все пропало. 6ой год так уже
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