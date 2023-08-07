Умяров о чемпионстве «Спартака»: «Интереснее не будет, если вы постоянно спрашиваете об этом. По трем турам делать выводы нельзя»

Теги Спартак премьер-лига Россия Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров считает преждевременными прогнозы на чемпионство «Спартака» в Мир РПЛ-2023/24.

После 3-го тура РПЛ «Спартак» с 9 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» по количеству забитых мячей.

«Разговоры о чемпионстве? Ребят, это вы, журналисты, начинаете. Как к вам ни подхожу.

Болельщики ждут? Понятно, что они хотят, но от того, что вы об этом постоянно спрашиваете футболистов, интереснее не будет. По трем турам никаких выводов делать нельзя», – сказал полузащитник «Спартака».

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20 комментариев

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Как вежливо и тактично Наиль послал их #####
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Красавчик) Адекватно)
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Наиль прекрасно понимает об этом. Но это Спартак. Так будут всё время спрашивать. А "друзья" наши будут орать что мы говорим о чемпионстве. Даже вчера проиграли Динамо, а иные всё о нас
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Наиль прав.Вот только бы пасовать научился вперёд,а не назад и в ауты
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С подобными вопросами журналистов можно смело слать по маршруту дзюбы
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Главное быть чемпионом в каждом матче!
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Согласен Наиль, складывается впечатление, что журналисты по методичкам работают, одни и те же вопросы
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молодец. игрок должен в первую очередь понимать, что до чемпионства ещё скакать и скакать
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Ответ Redwhite heart
Наиль прав.Вот только бы пасовать научился вперёд,а не назад и в ауты
А что? Партнеры всегда идеально открыты для паса вперед? Когда есть возможность, он всегда двигает мяч вперед.
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Ответ Дмитрий9779
Все правильно,журналисты разгоняют волну рановато.
После пятого тура можно?)
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Ответ Redwhite heart
Наиль прав.Вот только бы пасовать научился вперёд,а не назад и в ауты
в последнихиграх все его пасы вперед - обрезы, опаснейшие. уж лучше назад чем имитировать обострения и обрезать
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"Льзя" как бы сказала Загитова.
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Отрабатывайте выход от ворот. Если в играх с подвалом регулярно была паника, то что будет с топами?
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Красиво ответил)
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Здравый ответ от Наиля.
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Ему место в ФНЛ! Что не игра, то привоз.
Вот, когда от такого балласта избавятся, тогда и чемпионская игра придет.
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Затрубили о чемпионстве рановато, во всех темах? Зачем нагнетать?
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