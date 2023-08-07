Умяров о чемпионстве «Спартака»: «Интереснее не будет, если вы постоянно спрашиваете об этом. По трем турам делать выводы нельзя»

Наиль Умяров считает преждевременными прогнозы на чемпионство «Спартака» в Мир РПЛ-2023/24.

После 3-го тура « » с 9 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» по количеству забитых мячей.

«Разговоры о чемпионстве? Ребят, это вы, журналисты, начинаете. Как к вам ни подхожу.

Болельщики ждут? Понятно, что они хотят, но от того, что вы об этом постоянно спрашиваете футболистов, интереснее не будет. По трем турам никаких выводов делать нельзя», – сказал полузащитник «Спартака».

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