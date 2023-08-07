Умяров о чемпионстве «Спартака»: «Интереснее не будет, если вы постоянно спрашиваете об этом. По трем турам делать выводы нельзя»
Наиль Умяров считает преждевременными прогнозы на чемпионство «Спартака» в Мир РПЛ-2023/24.
После 3-го тура РПЛ «Спартак» с 9 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» по количеству забитых мячей.
«Разговоры о чемпионстве? Ребят, это вы, журналисты, начинаете. Как к вам ни подхожу.
Болельщики ждут? Понятно, что они хотят, но от того, что вы об этом постоянно спрашиваете футболистов, интереснее не будет. По трем турам никаких выводов делать нельзя», – сказал полузащитник «Спартака».
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Вот, когда от такого балласта избавятся, тогда и чемпионская игра придет.