Федун о «Спартаке»: «После игры с «Зенитом» можно будет делать прогноз на сезон»
Леонид Федун призвал оценивать шансы «Спартака» на чемпионство после матча с «Зенитом».
Московский клуб выиграл 3 из 3 матчей на старте чемпионата России. У «Зенита», который становился чемпионом пять раз подряд, 4 бала и 7-е место на данный момент. 20 августа команды встретятся в Москве в рамках 5-го тура Мир РПЛ.
«Если еще купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию.
Сначала надо победить «Урал», чтобы прийти с 12 очками к этому дню. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа. В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», – сказал бывший владелец «Спартака».
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Как и в других играх победителю дадут 3 очка, а отличие только в том, что победа может дать эмоциальный импульс
Серьёзно, мы должны слушать эту его дичь!?!?!?
Я не против его речей, только адекватный человек, этот бред не будет слушать.
То, что сзади Зенит более организован за счет Барриоса и Дугласа Сантоса тут бесспорно.
А такими заявлениями,Федун только лишний раз провоцирует болотных на их веселые шуточки про чемпионов трех-пяти туров
А xG учитывает момент который не закончился ударом? вы же разбираетесь в методиках
Да и даже если Спартак, например к Зиме будет везти 5 очков, то это еще ничего не значит.
С первой весной Абаскаль не справился.
Поэтому что будет со второй пока вообще не ясно.
ПС. А не пора ли подумать о Краснодаое?))