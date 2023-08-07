Федун о «Спартаке»: «После игры с «Зенитом» можно будет делать прогноз на сезон»

Леонид Федун призвал оценивать шансы «Спартака» на чемпионство после матча с «Зенитом».

Московский клуб выиграл 3 из 3 матчей на старте чемпионата России. У « », который становился чемпионом пять раз подряд, 4 бала и 7-е место на данный момент. 20 августа команды встретятся в Москве в рамках 5-го тура Мир .

«Если еще купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию.

Сначала надо победить «Урал», чтобы прийти с 12 очками к этому дню. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа. В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», – сказал бывший владелец « ».

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