Федун о «Спартаке»: «После игры с «Зенитом» можно будет делать прогноз на сезон»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун призвал оценивать шансы «Спартака» на чемпионство после матча с «Зенитом».

Московский клуб выиграл 3 из 3 матчей на старте чемпионата России. У «Зенита», который становился чемпионом пять раз подряд, 4 бала и 7-е место на данный момент. 20 августа команды встретятся в Москве в рамках 5-го тура Мир РПЛ.

«Если еще купим качественного центрального защитника, тогда можно будет оценить трансферную кампанию.

Сначала надо победить «Урал», чтобы прийти с 12 очками к этому дню. Оценку можно будет поставить после игры с «Зенитом» 20 августа. В зависимости от этого можно уже будет делать прогноз на сезон», – сказал бывший владелец «Спартака».

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44 комментария

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Федун, прежде чем делать прогнозы надо получить разрешение Заремы. Иначе можно иметь семейные неприятности.
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Любопытный поединок ожидается!) На фоне отсутствия международных матчей
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4 бала и 3 дискотеки у Зенита, по поводу продажи Малкома тусят видимо.
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Ответ Marat82
Атака у обеих команд мощные, а защиты не без проблем, особенно у Спартака. Плюс, у Зенита более слаженная команда. Но Спартак играет дома, поэтому думаю шансы равны.
У Зенита мощная атака только на словах в этом сезоне, по созданным моментам хуже только НН
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Да и после Зенита нельзя делать выводов, в нашей Лиге приколов все не однозначно
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Ответ Макс Орлов
4 бала и 3 дискотеки у Зенита, по поводу продажи Малкома тусят видимо.
ага, аффтор грамотей.
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Нет никакого смысла делать прогнозы после игры с Зенитом. Это лишь 1 игра и огромного числа оставшихся в сезоне, которую можно как выиграть, так и проиграть.
Как и в других играх победителю дадут 3 очка, а отличие только в том, что победа может дать эмоциальный импульс
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...При Федуне 1 чемпионство за 20 лет...
Серьёзно, мы должны слушать эту его дичь!?!?!?
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Ответ Алексей Маликов
При Федуне "Спартак" не пропал. А мог бы, "благодаря" Червиченко. При Федуне чемпионство, кубок России и суперкубок. При Федуне стадион, инфраструктура . Это не отменяет того, что он... оригинал, но своё мнение имеет право высказать.
2 кубка и чемпионство 👏👏👏 как мало вам надо 😥
Я не против его речей, только адекватный человек, этот бред не будет слушать.
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Ответ Marat82
Атака у обеих команд мощные, а защиты не без проблем, особенно у Спартака. Плюс, у Зенита более слаженная команда. Но Спартак играет дома, поэтому думаю шансы равны.
А где эта мощная атака Зенита 3 тура?
То, что сзади Зенит более организован за счет Барриоса и Дугласа Сантоса тут бесспорно.
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Я думаю что какие-то более-менее вменяемые прогнозы можно давать по истечению первой части чемпионата, а пока играть и стараться максимально набирать очки,а там уж видно будет
А такими заявлениями,Федун только лишний раз провоцирует болотных на их веселые шуточки про чемпионов трех-пяти туров
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Ответ Угараю_с_вас
По Xg была статистика вчера на сайте
класс
А xG учитывает момент который не закончился ударом? вы же разбираетесь в методиках
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Ответ Caniball
Тут хотя бы до Зимы сыграть, чтобы начать делать какие-то выводы. Да и даже если Спартак, например к Зиме будет везти 5 очков, то это еще ничего не значит. С первой весной Абаскаль не справился. Поэтому что будет со второй пока вообще не ясно.
Или не опытные игроки не справились.
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Ответ Artie Bukko
это очень смешно, Зенит худший в рпл по итогам трёх туров по созданным моментам и ударам
точно худший или просто пофиг на объективность?)
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Ответ Petr Denisov
Неудачники чемпионата из Питера.
5 чемпионств подряд и еще столько же будет. так кто там неудачники?
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Ответ analogia
Каждый сезон песни о чемпионстве, это же реально смешно, прошло всего 3 тура, как вообще поворачивается язык обсуждать победу в чемпионате, который только стартовал 🤦🏻‍♂️
Эти прогнозисты уже бесят болельщиков Спартака
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Ответ wonderwall
Я думаю что какие-то более-менее вменяемые прогнозы можно давать по истечению первой части чемпионата, а пока играть и стараться максимально набирать очки,а там уж видно будет А такими заявлениями,Федун только лишний раз провоцирует болотных на их веселые шуточки про чемпионов трех-пяти туров
Пардон, но прикидывать шансы на чемпионство после пяти туров не СБГ начали)
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Тут хотя бы до Зимы сыграть, чтобы начать делать какие-то выводы.
Да и даже если Спартак, например к Зиме будет везти 5 очков, то это еще ничего не значит.
С первой весной Абаскаль не справился.
Поэтому что будет со второй пока вообще не ясно.
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ПРав, и обсуждать нечего. Не победим Урал, а он, кстати, пока лучше Зента идет, - эти 5 очков могут испарится через 2 тура.
ПС. А не пора ли подумать о Краснодаое?))
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Для чего вообще делать прогнозы,на что это влияет ?Нельзя просто молча играть и все?Лично Федуну,точно лучше помалкивать.
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Как раз пятый тур закончится😏
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Ни каких прогнозов делать не стоит , вот за 10 туров будет все более менее понятно
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Команды обе сильные, кто первый справится с волнением тот и выйграет, если конечно господин Миллер не вмешается?
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Федун выдал подозрительно здравый комментарий... Это не к добру.
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Ответ Petr Denisov
Нужно прибавлять в каждой новой игре, не сбавлять и биться до конца. Нужны защитники, чем быстрее, тем лучше.
Согласен с вами. И защитники нужны, и работа над слаженностью при игре в обороне тоже.
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