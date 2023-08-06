Где смотреть Рубин – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 8 августа
Во вторник, 8 августа, сыграют Рубин и Локомотив в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рубин – Локомотив
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
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