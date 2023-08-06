Где смотреть Рубин – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 8 августа

Теги Локомотив Рубин ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Во вторник, 8 августа, сыграют Рубин и Локомотив в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Рубин – Локомотив

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Рубин: все новости

Локомотив: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Рубин – Локомотив

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