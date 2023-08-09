Считается, что португальский футбольный чемпионат уступает ведущей европейской пятерке по силе, но никто не спорит с тем, что в стране есть несколько ведущих клубов, которые составляют настоящую конкуренцию европейским грандам. К ним, в первую очередь, относятся соперники по Суперкубку Португалии «Бенфика» и «Порту». Обе команды могут занести прошлый сезон себе в актив. В большей степени «Бенфика», которой спустя четыре года удалось стать чемпионом страны и в очередной раз обновить рекорд по этому показателю. «Порту» в очередной раз выиграл Кубок Португалии. В чем-то схожими оказались пути обеих команд и на международной арене. Обеим удалось выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, обе команды встречались с миланским «Интером» и обе уступили. «Порту» на стадии 1/8 финала, «Бенфика» в четвертьфинале.

Причем «орлов» многие видели чуть ли не одним из фаворитов розыгрыша, настолько мощно выступала команда в прошлом сезоне. До встречи с итальянцами «Бенфика» вообще не проиграла ни одного официального поединка ни в Португалии, ни в Европе. Беда в том, что именно на тот период пришелся спад команды. Если ее чемпионскому званию практически ничего не угрожало, там был солидный отрыв от того же «Порту», то в Лиге Чемпионов это сыграло роковую роль. В Примейре отрыв «орлов» от второго места в какие-то моменты достигал десяти очков, но на финише он сократился до двух, к тому же в апреле «Бенфика» уступила принципиальному сопернику и в очном поединке на своем поле. Матч за Суперкубок состоится в Авейру на стадионе Муниципал де Авейру, начало в 22:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+0,5), ТМ 2,5

Бенфика

«Бенфика» самый титулованный клуб Португалии. Команда шесть раз играла в финале Кубка, а затем и Лиги Чемпионов и дважды становилась его обладателем. В чемпионате число побед скоро может перевалить за четвертый десяток. За нее выступал один из самых талантливых футболистов всех времен Эйсебио. При этом в последние годы команда из Лиссабона несколько ушла в тень. Четыре года подряд она не могла выиграть чемпионат, пока на пост главного тренера не пригласили немецкого специалиста Рогера Шмидта.

Он до этого довольно успешно ранее работал с австрийским «Зальцбургом», несколько лет возглавлял немецкий «Байер» и аккурат перед приездом в Португалию работал с ПСВ из Нидерландов. При этом не сказать, что он приводил свои команды к многочисленным титулам. В Австрии он один раз выиграл чемпионат, а в Нидерландах Кубок страны. Зато в Лиссабоне команда и тренер нашли друг друга. Да, был обидный вылет из Лиги Чемпионов, но победную серию «Бенфики» уже из истории не вычеркнешь. Теперь болельщики ждут от команды новых свершений.

Чаще всего бывает так, что, проведя успешный сезон, португальские гранды начинают заниматься распродажей своих игроков. В этот раз такой тенденции не наблюдается. Наоборот, команда усиливается. За 25 миллионов евро у «Фейеноорда» приобретен один из самых лучших футболистов команды полузащитник Оркун Кекчю. Из пражской «Славии» за 14 миллионов евро куплен защитник Давид Юрасек, а в нападении будет играть чемпион мира Анхель Ди Мария. Перед стартом португальского первенства «Бенфика» провела ряд товарищеских поединков, представляем вам их результаты.

Товарищеский. 30.07.2023, «Фейеноорд» — «Бенфика» — 2 : 1

— «Бенфика» — : 1 Товарищеский. 25.07.2023, «Бенфика» — «Бернли» — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 21.07.2023, «Бенфика» — «Сельта» — 2 : 0

— «Сельта» — : 0 Товарищеский, 20.07.2023, «Бенфика» — «Аль-Наср Эр-Рияд» — 4 : 1

— «Аль-Наср Эр-Рияд» — : 1 Товарищеский, 16.07.2023, «Базель» — «Бенфика» — 1 : 3

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Бенфика» в 38 раз стала чемпионом Португалии и впервые спустя четыре года

Лучшим бомбардиром команды стал нападающий Гонсалу Рамуш, на его счету 27 забитых мячей

Среди ассистентов лучше всех оказался бразильский полузащитник Давид Нерес, на его счету 14 голевых передач

Самым недисциплинированным футболистом по итогам сезона стал Николас Отаменди, на его счету 14 предупреждений и 1 удаление

Порту

«Порту» значительно уступает своему оппоненту по количеству чемпионских титулов, в стране, но при этом у команды столько же побед в главном европейском клубном турнире. Причем, если у «Бенфики» было шесть попыток, то «драконы» выиграли два финала из двух. Причем во второй раз с молодым еще тогда Жозе Моуринью. В двадцатом веке «Порту» единственная команда, не входящая в пятерку ведущих чемпионатов Европы, которая выигрывала Лигу Чемпионов. В минувшем сезоне ей удалось завоевать только Кубок Португалии, и для команды с большими амбициями это, конечно, мало.

«Порту», как и его предстоящий соперник, не стал устраивать большую распродажу, и при этом сделал точечные приобретения. У «Барселоны» за относительно небольшую сумму в 8,4 миллиона евро удалось приобрести центрального полузащитника Нико Гонсалеса. Из «Жил Висенте» за семь миллионов евро пришел нападающий Фран Наварро. К чемпионату команда Сержиу Консейсау, готовилась у себя дома, никуда не выезжая и провела несколько товарищеских поединков с переменным успехом.

Задачи на сезон стоят самые амбициозные. Во-первых, нужно вернуть себе титул чемпионов Португалии, во-вторых, как можно более успешно выступить в Лиге Чемпионов. Ведь если смотреть на прошлый сезон, то в плей-офф против «Интера» «драконы» сыграли гораздо более удачно, чем «Бенфика». В ответном матче 1/8 финала все до последней минуты висело на волоске. Суперкубок — хорошая возможность показать свои амбиции и своим болельщикам, и извечным соперникам. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Порту».

Товарищеский. 29.07.2023, «Порту» — «Райо Вальекано» — 1 : 1

Товарищеский. 26.07.2023, «Порту» — «Эштрела Амадора» — 3 : 3

Товарищеский. 25.07.2023, «Порту» — «Вулверхэмптон» — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 22.07.2023, «Порту» — «Кардифф Сити» — 4 : 0

— «Кардифф Сити» — : 0 Товарищеский. 19.07.2023, «Портимоненсе» — «Порту» — 0 : 2

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Порту» набрал 85 очков в чемпионате и заняла второе место в Примейре отстав на 2 очка от «Бенфики»

«Порту» рекордсмен страны по победам в Суперкубке Португалии, на счету команды 23 трофея

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах стал Мехди Тареми, на его счету 31 забитый мяч

Среди ассистентов лидером стал бразилец Отавио, он отдал 11 результативных передач

Прогноз на матч Бенфика — Порту

Число личных встреч соперников давно перевалило за вторую сотню. Предстоящий поединок будет 226 матчем этих команд. По победам преимущество у «Порту», а по победам в Суперкубке оно и вовсе практически трехкратное. Количество побед в Суперкубке Португалии указано в скобках.

Победы «Бенфики» — 75 (5)

Победы «Порту» — 92 (14)

Ничьи — 58 (7)

Самая крупная победа «Бенфики» — 12 : 2

Самая крупная победа «Порту» — 5 : 0

Интересен и баланс встреч в последнее время. Начиная с августа 2019 года команды сыграли одиннадцать матчей, и за это время «Бенфика» выиграла лишь один матч в прошлом сезоне. В матче за Суперкубок команды последний раз встречались три года назад, «Порту» выиграл со счетом 2 : 0. Представляем вашему вниманию результаты пяти последних встреч команд между собой.

Примейра. 07.04.2023, «Бенфика» — «Порту» — 1 : 2

— 1 : Примейра. 21.10.2022, «Порту» — «Бенфика» — 0 : 1

— 0 : Примейра. 07.05.2022, «Бенфика» — «Порту» — 0 : 1

— 0 : Примейра. 30.12.2021, «Порту» — «Бенфика» — 3 : 1

— «Бенфика» — : 1 Кубок Португалии. 23.12.2021, «Порту» — «Бенфика» — 3 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Бенфика — Порту

Несмотря на все сопутствующие факторы, прежде всего, в виде статистических данных, аналитики склоняются в пользу чемпиона Португалии. Причины этому есть, достаточно посмотреть, как команды усилились в трансферное окно. Состав «Бенфики» прямо сейчас выглядит очень грозным, а ведь еще есть месяц, чтобы сделать какие-то приобретения. Букмекеры также отдают преимущество «орлам». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Бенфики» — 2,26

Ничья в основное время — 3,35

Победа «Порту» — 3,30

Выиграть для «Бенфики» будет делом принципа. Очень хочется посмотреть, как вольются в состав новички клуба, и начнется ли снова победная серия клуба. Пока «Порту» в этом матче, действительно, выглядит аутсайдером, но просто так не сдастся. Нас ожидает очень увлекательный поединок.

Где смотреть матч Бенфика – Порту

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