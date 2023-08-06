У Холанда 13 касаний мяча за игру с «Арсеналом» – меньше всех. В штрафной Эрлинг его не получал

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Суперкубок Англии Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд лишь 13 раз коснулся мяча за игру с «Арсеналом».

Это худший результат среди всех игроков, принявших участие в матче за Суперкубок Англии.

При этом форвард «Манчестер Сити» ни разу не получил мяч в штрафной площади соперника, зато 7 раз – на своей половине поля. Норвежец был заменен на 64-й минуте.

В прошлом сезоне в среднем у Холанда было 26 касаний за 90 минут, из которых 7 – в штрафной.

Также Эрлинг не нанес ни одного удара по воротам «Арсенала». В прошлом сезоне за 50 матчей, в которых он провел как минимум 45 минут, подобное было лишь раз.

Холанд не забил в 6-м матче подряд за «Ман Сити»

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12 комментариев

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Теперь Салиба его хозяин
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Ну это однозначно ЗМ:)
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Да господи, все давно к этому привыкли, зачем каждый раз публиковать эти новости?
Это великолепный завершитель и только. У него нет функционала того же Кейна или Мбаппе, он вообще не участвует никак в построении игры, просто великолепный финишер. Ровно по этому Пеп в первую очередь хотел Кейна, а не Холанда. По этому у него в команде был звездой командный Агуэро.
+13
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+7
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Ответ AF007
Копия криштика короче
Да, копия лучшего ассистента ЛЧ и человека с 268 голевыми)
+8
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одно слово: Салиба. Думаю, его травма предрешила чемпионскую гонку в прошлом сезоне.
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Это ему раньше не мешало , однако , давать результат )))
Если Темза не потечет вспять , то он спокойно наберёт форму ( как и весь МС ) и достойно пройдет дистанцию АПЛ и ЛЧ .
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