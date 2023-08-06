У Холанда 13 касаний мяча за игру с «Арсеналом» – меньше всех. В штрафной Эрлинг его не получал

Эрлинг Холанд лишь 13 раз коснулся мяча за игру с «Арсеналом».

Это худший результат среди всех игроков, принявших участие в матче за .

При этом форвард « » ни разу не получил мяч в штрафной площади соперника, зато 7 раз – на своей половине поля. Норвежец был заменен на 64-й минуте.

В прошлом сезоне в среднем у было 26 касаний за 90 минут, из которых 7 – в штрафной.

Также Эрлинг не нанес ни одного удара по воротам « ». В прошлом сезоне за 50 матчей, в которых он провел как минимум 45 минут, подобное было лишь раз.

Холанд не забил в 6-м матче подряд за «Ман Сити»

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