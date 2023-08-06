У Холанда 13 касаний мяча за игру с «Арсеналом» – меньше всех. В штрафной Эрлинг его не получал
Эрлинг Холанд лишь 13 раз коснулся мяча за игру с «Арсеналом».
Это худший результат среди всех игроков, принявших участие в матче за Суперкубок Англии.
При этом форвард «Манчестер Сити» ни разу не получил мяч в штрафной площади соперника, зато 7 раз – на своей половине поля. Норвежец был заменен на 64-й минуте.
В прошлом сезоне в среднем у Холанда было 26 касаний за 90 минут, из которых 7 – в штрафной.
Также Эрлинг не нанес ни одного удара по воротам «Арсенала». В прошлом сезоне за 50 матчей, в которых он провел как минимум 45 минут, подобное было лишь раз.
Холанд не забил в 6-м матче подряд за «Ман Сити»
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Это великолепный завершитель и только. У него нет функционала того же Кейна или Мбаппе, он вообще не участвует никак в построении игры, просто великолепный финишер. Ровно по этому Пеп в первую очередь хотел Кейна, а не Холанда. По этому у него в команде был звездой командный Агуэро.
Если Темза не потечет вспять , то он спокойно наберёт форму ( как и весь МС ) и достойно пройдет дистанцию АПЛ и ЛЧ .