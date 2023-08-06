Отец Холанда после Суперкубка Англии: «Арсенал» теперь фаворит АПЛ, должно быть. Отличная победа😉»

Альф-Инге Холанд подшутил над «Арсеналом» после победы в Суперкубке Англии.

« » завоевал , обыграв « » в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).

«Арсенал» – молодцы, отличная победа. Теперь вы фавориты лиги, должно быть», – написал в твиттере бывший игрок «Манчестер Сити» и отец .

Норвежский нападающий «Сити» провел на поле 63 минуты, затем его заменил Коул Палмер, открывший счет. Холанд не забивает уже в 6 матчах за «Ман Сити» подряд.

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