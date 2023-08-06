Отец Холанда после Суперкубка Англии: «Арсенал» теперь фаворит АПЛ, должно быть. Отличная победа😉»
Альф-Инге Холанд подшутил над «Арсеналом» после победы в Суперкубке Англии.
«Арсенал» завоевал Суперкубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).
«Арсенал» – молодцы, отличная победа. Теперь вы фавориты лиги, должно быть», – написал в твиттере бывший игрок «Манчестер Сити» и отец Эрлинга Холанда.
Норвежский нападающий «Сити» провел на поле 63 минуты, затем его заменил Коул Палмер, открывший счет. Холанд не забивает уже в 6 матчах за «Ман Сити» подряд.
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Правда интересно.
Ну фаворит понятен - Сити.
А кто точный фаворит на 2 место?
Ливерпуль точно нет, они без опорников до сих пор и это беда. Плюс команда будет перестраиваться, также как и Челси.
Ттх, увы для их болельщиков, зацепить бы за топ-6 было успехом.
МЮ тоже строится, нападающего купили ноунейма(да, говорите что хотите, но он такой пока), еще и на травме, защиты глубокой тоже нет - однозначно не 2 место.
Сороки могут потягаться, состав крепкий.
Кто еще?
Арсенал сейчас укомплектован отлично под 2 турнира(кубок и кубок лиги не берем, это такое). Усиленный состав, тот же тренер.
Будет интересно выслушать твои аргументы.
И чем Нкунку(из Бундес Лиги, не из топ клуба, просто крепкого) лучше того же Троссарда, адаптированного к АПЛ и показывающего очень эффективный футбол.
Если можно - прям вот разжевать, а не просто голословные высказывания.
Я считаю Ливерпуль или Челси. По одной простой причине - у них тренера опытнее и сильнее, чем Артета.
Более того, Ливерпуль будет играть в ЛЕ, и может основу тягать чисто в АПЛ до плей-офф ЛЕ, а может и во время.
Челси не играет в еврокубках вообще.
Артета работает по конспектам Гвардиолы. Он строит что-то на подобии Сити времен финала ЛЧ с Челси, он как раз тогда был помощником.
Никакого плана Б у него нет. Когда команда плывет(эта весна) он банально не знает, как ее перестроить. И дело не только в ментальности, он просто ничего интересного придумать не в состоянии. Прессинг-прессинг-активные 8ки, бегунки по флангам. Это все работает, пока у команды есть темп. Как только темп весной упал - Артета стоял с растерянным лицом и понятия не имел, что ему делать. Особенно это было видно по матчу с Брайтоном, когда реальный гений и один из лучших тренеров мира Де Дзерби его школьником выставил.
Дальше - и сороки, и Арсенал, и Брайтон должны потерять в качестве из-за еврокубков. Они просто не привыкли к такому графику. Когда Арсенал в ЛЧ играл последний раз?
В МЮ просто не верю. Считаю Тен Хаага середняком и трансферы МЮ так себе.
Ну и в конце по поводу сравнения Нкунку и Троссара - это смешно.
Я даже не знаю как можно тут серьезно сравнивать. Лучше посмотреть и понять. Нкунку лучше во всем буквально, на любой позиции. А он вообще профильный хав, который стал игроком атаки. Его уровень навыков просто удивительный.
У Троссара к 28 годам 0,5 сезона на топ уровне. Никакого опыта еврокубков, ничего.