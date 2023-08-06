Отец Холанда после Суперкубка Англии: «Арсенал» теперь фаворит АПЛ, должно быть. Отличная победа😉»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Суперкубок Англии Альф-Инге Холанд соцсети Эрлинг Холанд Футбол

Альф-Инге Холанд подшутил над «Арсеналом» после победы в Суперкубке Англии.

«Арсенал» завоевал Суперкубок Англии, обыграв «Манчестер Сити» в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).

«Арсенал» – молодцы, отличная победа. Теперь вы фавориты лиги, должно быть», – написал в твиттере бывший игрок «Манчестер Сити» и отец Эрлинга Холанда.

Норвежский нападающий «Сити» провел на поле 63 минуты, затем его заменил Коул Палмер, открывший счет. Холанд не забивает уже в 6 матчах за «Ман Сити» подряд.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В ответ Холанд напомнил отцу о требле тремя пальцами:)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Профессор из Кобхэма
Хорошо троллит. Правда в том, что максимум Арсенала в этом сезоне - 3 место. И то вряд ли.
А по какой логичной причине максимум 3 место? Молодежь опыта набралась, несколько топ трансферов, и именно на вход, для глубины; лвл тренера поднялся. МС особо не усилился+снижение мотивации после побед везде и всех; Ливерпуль - вообще хз; мю - там Тен хаг все ещё чё то строит, а хейлунд вряд 30 мячей за сезон положет; Челси - вообще чехарда с игроками творится; тотенхэм - тотенхэм. Просто интересно почему арсенал этот сезон проведет хуже?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Профессор из Кобхэма
Хорошо троллит. Правда в том, что максимум Арсенала в этом сезоне - 3 место. И то вряд ли.
Челси в этом сезоне хоть в лигу конференций запрыгнет?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неплохая шутка, и вовсе не злая👍🏻
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Профессор из Кобхэма
Хорошо троллит. Правда в том, что максимум Арсенала в этом сезоне - 3 место. И то вряд ли.
Почему?
Правда интересно.
Ну фаворит понятен - Сити.
А кто точный фаворит на 2 место?
Ливерпуль точно нет, они без опорников до сих пор и это беда. Плюс команда будет перестраиваться, также как и Челси.

Ттх, увы для их болельщиков, зацепить бы за топ-6 было успехом.
МЮ тоже строится, нападающего купили ноунейма(да, говорите что хотите, но он такой пока), еще и на травме, защиты глубокой тоже нет - однозначно не 2 место.
Сороки могут потягаться, состав крепкий.

Кто еще?
Арсенал сейчас укомплектован отлично под 2 турнира(кубок и кубок лиги не берем, это такое). Усиленный состав, тот же тренер.
Будет интересно выслушать твои аргументы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Профессор из Кобхэма
Нет, Челси запрыгнет в ЛЧ и финиширует выше Арсенала. Меня эти канонирские понты не впечатляют. Заняли 2 место? Повесьте себе серебряную медаль и ходите еще 20 лет. Почеттино с Тоттенхэмом дважды брал серебро, всегда финишировал выше Арсенала и выходил в финал ЛЧ. Это при том, что ему совсем денег не давали, а у Арсенала худший трансфер баланс со времен прихода физрука Артеты, то есть главный мешок АПЛ. Я буквально уверен, что Челси уже в этом сезоне будет выше Арсенала. Один Нкунку нарядней всех ваших шапито-трансферов вместе взятых)
Еще бы узнать почему Артёма физрук, именно по фактам с аргументами, пожалуйста.
И чем Нкунку(из Бундес Лиги, не из топ клуба, просто крепкого) лучше того же Троссарда, адаптированного к АПЛ и показывающего очень эффективный футбол.
Если можно - прям вот разжевать, а не просто голословные высказывания.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Из советского юмора. На встрече с колхозниками. "Ну, как живёте?" - шутит Н.С.Хрущев. - "Хорошо!" - шутят колхозники.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тонко , очень тонко ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наш человек))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Профессор из Кобхэма
Нет, Челси запрыгнет в ЛЧ и финиширует выше Арсенала. Меня эти канонирские понты не впечатляют. Заняли 2 место? Повесьте себе серебряную медаль и ходите еще 20 лет. Почеттино с Тоттенхэмом дважды брал серебро, всегда финишировал выше Арсенала и выходил в финал ЛЧ. Это при том, что ему совсем денег не давали, а у Арсенала худший трансфер баланс со времен прихода физрука Артеты, то есть главный мешок АПЛ. Я буквально уверен, что Челси уже в этом сезоне будет выше Арсенала. Один Нкунку нарядней всех ваших шапито-трансферов вместе взятых)
Удачи команде, за которую ты так яростно топишь) Надеюсь они не оставят тебя в слезах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ LifeStream
А по какой логичной причине максимум 3 место? Молодежь опыта набралась, несколько топ трансферов, и именно на вход, для глубины; лвл тренера поднялся. МС особо не усилился+снижение мотивации после побед везде и всех; Ливерпуль - вообще хз; мю - там Тен хаг все ещё чё то строит, а хейлунд вряд 30 мячей за сезон положет; Челси - вообще чехарда с игроками творится; тотенхэм - тотенхэм. Просто интересно почему арсенал этот сезон проведет хуже?
Зря, вы все так недооцениваете Ливерпуль ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Артем Шпачук
Зря, вы все так недооцениваете Ливерпуль ...
Ну с ним просто непонятно и все. Салах постарел, трансферов особо нет под клоппа, постоянные слухи, что американцы хотят продать клуб. Я поэтому и написал, что хз чем вообще будет Ливерпуль, а не то, что это болото какое то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Nicknikitos
Почему? Правда интересно. Ну фаворит понятен - Сити. А кто точный фаворит на 2 место? Ливерпуль точно нет, они без опорников до сих пор и это беда. Плюс команда будет перестраиваться, также как и Челси. Ттх, увы для их болельщиков, зацепить бы за топ-6 было успехом. МЮ тоже строится, нападающего купили ноунейма(да, говорите что хотите, но он такой пока), еще и на травме, защиты глубокой тоже нет - однозначно не 2 место. Сороки могут потягаться, состав крепкий. Кто еще? Арсенал сейчас укомплектован отлично под 2 турнира(кубок и кубок лиги не берем, это такое). Усиленный состав, тот же тренер. Будет интересно выслушать твои аргументы.
Фаворит на 2 место?
Я считаю Ливерпуль или Челси. По одной простой причине - у них тренера опытнее и сильнее, чем Артета.
Более того, Ливерпуль будет играть в ЛЕ, и может основу тягать чисто в АПЛ до плей-офф ЛЕ, а может и во время.
Челси не играет в еврокубках вообще.

Артета работает по конспектам Гвардиолы. Он строит что-то на подобии Сити времен финала ЛЧ с Челси, он как раз тогда был помощником.
Никакого плана Б у него нет. Когда команда плывет(эта весна) он банально не знает, как ее перестроить. И дело не только в ментальности, он просто ничего интересного придумать не в состоянии. Прессинг-прессинг-активные 8ки, бегунки по флангам. Это все работает, пока у команды есть темп. Как только темп весной упал - Артета стоял с растерянным лицом и понятия не имел, что ему делать. Особенно это было видно по матчу с Брайтоном, когда реальный гений и один из лучших тренеров мира Де Дзерби его школьником выставил.

Дальше - и сороки, и Арсенал, и Брайтон должны потерять в качестве из-за еврокубков. Они просто не привыкли к такому графику. Когда Арсенал в ЛЧ играл последний раз?

В МЮ просто не верю. Считаю Тен Хаага середняком и трансферы МЮ так себе.

Ну и в конце по поводу сравнения Нкунку и Троссара - это смешно.
Я даже не знаю как можно тут серьезно сравнивать. Лучше посмотреть и понять. Нкунку лучше во всем буквально, на любой позиции. А он вообще профильный хав, который стал игроком атаки. Его уровень навыков просто удивительный.
У Троссара к 28 годам 0,5 сезона на топ уровне. Никакого опыта еврокубков, ничего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий