Артета о Суперкубке Англии: «Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Уэмбли Суперкубок Англии Футбол

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» по пенальти в игре за Суперкубок Англии.

– Ощущения великолепные. Вряд ли что-то может быть лучше, чем на «Уэмбли» обыграть лучшую команду мира, причем так, как это сделали мы. Это действительно воодушевляет.

У нас были отличные моменты, особенно в первом тайме, когда их было три. Увы, все знают, что бывает, когда таким не пользуешься. Мы допустили маленькую ошибку в центре поля, не вынесли мяч, а через секунду уже вынимали мяч из сетки. После этого было очень тяжело, но мы принимали верные решения, сделали замены и изменили схему, получили импульс и сравняли счет, а затем и победили по пенальти.

Это здорово. Мы здесь именно за этим: выигрывать трофеи, вести клуб к успеху. Радостно видеть столько счастливых и гордых людей.

– Есть ли риск того, что ожидания станут слишком высоки?

– Не знаю. Я просто хочу поскорее взяться за этот трофей. А потом уже можно думать о следующем. Мы знаем, что таков футбол: сегодня ты что-то выигрываешь, а завтра уже надо как следует готовиться к матчу с «Ноттингем Форест».

Мы знаем, что нужно идти вперед шаг за шагом. Победа – это здорово, она поднимает дух, укрепляет веру. Но на этом все. Мы просто хотим играть все лучше и выигрывать матчи. И именно это и надо делать, – сказал главный тренер «Арсенала» после игры с «Манчестер Сити».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Браво,Артета!Так поднять клуб,это достойно уважения👏
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ DolJun
сегодня желающие в очередной раз смогли убедиться, как именно сити достаются их чемпионства. родри ушел с поля без желтых карточек, спасибо хоть что промазал пенку.
и чемпионства, и кубки, и лиги чемпионов 🤣🤣🤣

Как же у бездарей горит с того что Пеп сделал апл своей ручной игрушкой ;))
+24
-9
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
будем откровенны: если бы не Ортега, Сити вынул бы парочку еще в 1-м тайме.
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
обыграть лучшую команду мира, Браво,Артета!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артема молодец!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ kunimaster
отскочил в товарняке, который в Англии никто за титул не считает, а радости как-будто требл оформил.
А нужно было проиграть что бы ты был доволен
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну Тросард и Тимберт просто классные! Красавцы! А Рамз отдельная история тащил тоже красавчик!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это лучшая мативация чтобы в этом сезоне выйграть АПЛ, вперёд Арсенал и желаю стать чемпионом!!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ DolJun
ты матч-то смотрел?) с таким судейством и саф делал апл своей игрушкой)
Даже не обращай внимания на этого товарища, он признанный тролль)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сегодня желающие в очередной раз смогли убедиться, как именно сити достаются их чемпионства. родри ушел с поля без желтых карточек, спасибо хоть что промазал пенку.
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В общем, концовку задоминировали.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Обыграть зенит ,например 😁😁😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это победа очень ценная для Арсенала в этом году в гонке за титул!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А есть кто пояснит за вратаря-водилу в начале первого? Бывало сравнивали водворе, а это было что? У меня так много версий, а адекватной не нахожу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ман Сити
Просто по его версии желтая перевернула бы игру. Дай желтую Родри и Арсенал сразу 10 забьет, Челси станет топ клубом, а у Пепа отнимут все треблы. Старый человек, забыл что желтые почти никак не влияют на игру.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ евГений
Комментарий удален модератором
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-PakOqFY_cPIqVcT86lvo-3tDmsswK1W53QKyITr4vg&s
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий