«Арсенал» обыграл «Ман Сити» впервые с 2020 года – по пенальти. У «горожан» было 7 побед подряд с общим счетом 21:4

«Арсенал» прервал серию поражений в матчах против «Манчестер Сити».

Сегодня команда по пенальти одолела «горожан» в игре за .

До этого дня в последний раз (и в первый при Артете) «канониры» побеждали 18 июля 2020 года – в полуфинале Кубка Англии. С тех пор у « » было 7 побед подряд с общим счетом 21:4.

В следующий раз клубы встретятся в 7 октября.

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