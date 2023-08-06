«Арсенал» обыграл «Ман Сити» впервые с 2020 года – по пенальти. У «горожан» было 7 побед подряд с общим счетом 21:4

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Футбол

«Арсенал» прервал серию поражений в матчах против «Манчестер Сити».

Сегодня команда Микеля Артеты по пенальти одолела «горожан» в игре за Суперкубок Англии.

До этого дня в последний раз (и в первый при Артете) «канониры» побеждали 18 июля 2020 года – в полуфинале Кубка Англии. С тех пор у «Ман Сити» было 7 побед подряд с общим счетом 21:4.

В следующий раз клубы встретятся в АПЛ 7 октября.

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10 комментариев

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Наконец-то европейский сезон открылся! и матч открытия что надо)
вот это футбол, блин!
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Во всем этом деле важна психология, Арсеналу кровь из носа нужно было наконец любым способом победить Сити
Здорово, что это произошло перед началом сезона
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Поздравляю болельщиков Арсенала! Долгожданный, заслуженный трофей!
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Поздравляю Арсенал
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Это, конечно, был отскок, но вполне заслуженный отскок.
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