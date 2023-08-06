«Арсенал» обыграл «Ман Сити» впервые с 2020 года – по пенальти. У «горожан» было 7 побед подряд с общим счетом 21:4
«Арсенал» прервал серию поражений в матчах против «Манчестер Сити».
Сегодня команда Микеля Артеты по пенальти одолела «горожан» в игре за Суперкубок Англии.
До этого дня в последний раз (и в первый при Артете) «канониры» побеждали 18 июля 2020 года – в полуфинале Кубка Англии. С тех пор у «Ман Сити» было 7 побед подряд с общим счетом 21:4.
В следующий раз клубы встретятся в АПЛ 7 октября.
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Здорово, что это произошло перед началом сезона