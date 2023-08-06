«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии в 17-й раз. Лишь у «МЮ» больше – 21
«Арсенал» вышел на чистое второе место по числу завоеванных Суперкубков Англии.
Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Манчестер Сити» по пенальти.
Всего у «канониров» 17 побед в матчах за Суперкубок. Они оторвались от «Ливерпуля» (16) и отстают только от «Манчестер Юнайтед» (21).
Перед этим в последний раз «Арсенал» выигрывал данный трофей в 2020 году.
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