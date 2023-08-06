«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии в 17-й раз. Лишь у «МЮ» больше – 21

«Арсенал» вышел на чистое второе место по числу завоеванных Суперкубков Англии.

Команда Микеля Артеты сегодня одолела « » по пенальти.

Всего у «канониров» 17 побед в матчах за . Они оторвались от « » (16) и отстают только от « » (21).

Перед этим в последний раз « » выигрывал данный трофей в 2020 году.

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