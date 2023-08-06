«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии в 17-й раз. Лишь у «МЮ» больше – 21

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Суперкубок Англии Футбол

«Арсенал» вышел на чистое второе место по числу завоеванных Суперкубков Англии.

Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Манчестер Сити» по пенальти.

Всего у «канониров» 17 побед в матчах за Суперкубок. Они оторвались от «Ливерпуля» (16) и отстают только от «Манчестер Юнайтед» (21).

Перед этим в последний раз «Арсенал» выигрывал данный трофей в 2020 году.

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15 комментариев

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Титан на тотальном классе. Как всегда.
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с победой, канониры
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Ответ ERNST
Титан на тотальном классе. Как всегда.
Сто лет тебя на спортсе не видел
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Не сдались и до конца боролись 👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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Рад за Арсенал! С трофеем!
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Ответ DolJun
если раньше глоры уходили топить за сити из арсенала, то теперь может начаться обратный процесс) глядишь даже самые громкие имена спортса вернут пушечки на свои аватарки.
раньше игроки Арсенала уходили в Сити, сейчас – наоборот)
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Отличный старт сезона!
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Ответ Street Fighter
Сто лет тебя на спортсе не видел
а он вылазит только в самые знаковые для арсенала моменты, как всадник апокалипсиса наоборот) поэтому ты его не видел когда арсенал упускал преимущество в прошлом сезоне)
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можно сказать что для Арсенала сезон удался, на этом все))
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это звонок для Мю пора уже начать играть в футбол, даже Арсенал начал выигрывать трофеи)) с победой Гуннеры!!
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Арсенал с победой.исторически сильные клубы потихоньку возвращают доминацию над проектом
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Рад за «Арсенал» и Артету! Ну, и за болел Канониров, конечно. Уважили Дядю Венгера во Дни открытия Памятника... :-)
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Ответ DolJun
если раньше глоры уходили топить за сити из арсенала, то теперь может начаться обратный процесс) глядишь даже самые громкие имена спортса вернут пушечки на свои аватарки.
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