Артета одержал 2-ю победу над Гвардиолой за 10 матчей – по пенальти в Суперкубке. Пеп побеждал 8 раз

Пеп Гвардиола второй раз в карьере тренера проиграл Микелю Артете.

« » под руководством 52-летнего специалиста сегодня по пенальти уступил « » в матче за .

После назначения главным тренером «канониров» они встречались 10 раз. Гвардиола выиграл 8 матчей, у его соперника теперь две победы.

В последний раз до этого дня команда Артеты обыгрывала команду 18 июля 2020 года в полуфинале Кубка Англии, после чего потерпела 7 поражений подряд.

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