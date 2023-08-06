Артета одержал 2-ю победу над Гвардиолой за 10 матчей – по пенальти в Суперкубке. Пеп побеждал 8 раз
Пеп Гвардиола второй раз в карьере тренера проиграл Микелю Артете.
«Манчестер Сити» под руководством 52-летнего специалиста сегодня по пенальти уступил «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии.
После назначения Артеты главным тренером «канониров» они встречались 10 раз. Гвардиола выиграл 8 матчей, у его соперника теперь две победы.
В последний раз до этого дня команда Артеты обыгрывала команду Гвардиолы 18 июля 2020 года в полуфинале Кубка Англии, после чего потерпела 7 поражений подряд.
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Первую желтую он получил за споры по поводу пенальти в ворота Арсенала, а через пару минут вторую за сомнительный фол в центре поля
В матче про который ты Магальяеш первую за какую-то хрень получил, а вторую за срыв атаки. Удаление уже после пенальти было