Артета одержал 2-ю победу над Гвардиолой за 10 матчей – по пенальти в Суперкубке. Пеп побеждал 8 раз

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Футбол

Пеп Гвардиола второй раз в карьере тренера проиграл Микелю Артете.

«Манчестер Сити» под руководством 52-летнего специалиста сегодня по пенальти уступил «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии.

После назначения Артеты главным тренером «канониров» они встречались 10 раз. Гвардиола выиграл 8 матчей, у его соперника теперь две победы.

В последний раз до этого дня команда Артеты обыгрывала команду Гвардиолы 18 июля 2020 года в полуфинале Кубка Англии, после чего потерпела 7 поражений подряд.

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15 комментариев

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я в шоке что Родри доиграл матч, судья клоун
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Даже судьи не помогли Сити в этот раз
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Ответ Arima Baki
я в шоке что Родри доиграл матч, судья клоун
он даже жёлтой не получил.
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Ответ DolJun
кто видел сегодняшний матч - понимают как были эти 8 побед добыты. напомню: родри доиграл матч без карт
Я хоть и болею за Арсенал не меньше чем ты за Челси, но практически все победы горожан над нами были по делу, кроме одной)) в позапрошлом сезоне Арсенал очень бодро шёл к победе на своём стадионе, Сака шикарный положил в первом тайме, а Сити были обескуражены прытью)) и вот тут уже на 70 кажется минуте дело в свои руки взял судейка)) оперативненько две желтые в одной атаке за один и тот же эпизод для Мартинелли, сказочно притянутые для удаления, затем левый пенальти)) ну и добить деморализованный таким киллером-судьёй Арс уже не было проблемой)) вот тогда было прям до боли очевидно...)
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Ответ Фанат спорта01
он даже жёлтой не получил.
просто нет слов
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Ответ Король Предголевых
Я хоть и болею за Арсенал не меньше чем ты за Челси, но практически все победы горожан над нами были по делу, кроме одной)) в позапрошлом сезоне Арсенал очень бодро шёл к победе на своём стадионе, Сака шикарный положил в первом тайме, а Сити были обескуражены прытью)) и вот тут уже на 70 кажется минуте дело в свои руки взял судейка)) оперативненько две желтые в одной атаке за один и тот же эпизод для Мартинелли, сказочно притянутые для удаления, затем левый пенальти)) ну и добить деморализованный таким киллером-судьёй Арс уже не было проблемой)) вот тогда было прям до боли очевидно...)
Поправлю это был не Мартинелли, а Габриэль
Первую желтую он получил за споры по поводу пенальти в ворота Арсенала, а через пару минут вторую за сомнительный фол в центре поля
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Ответ Король Предголевых
Я хоть и болею за Арсенал не меньше чем ты за Челси, но практически все победы горожан над нами были по делу, кроме одной)) в позапрошлом сезоне Арсенал очень бодро шёл к победе на своём стадионе, Сака шикарный положил в первом тайме, а Сити были обескуражены прытью)) и вот тут уже на 70 кажется минуте дело в свои руки взял судейка)) оперативненько две желтые в одной атаке за один и тот же эпизод для Мартинелли, сказочно притянутые для удаления, затем левый пенальти)) ну и добить деморализованный таким киллером-судьёй Арс уже не было проблемой)) вот тогда было прям до боли очевидно...)
Мартинелли две желтые против волков получил.
В матче про который ты Магальяеш первую за какую-то хрень получил, а вторую за срыв атаки. Удаление уже после пенальти было
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Ответ Andrey_kst
Поправлю это был не Мартинелли, а Габриэль Первую желтую он получил за споры по поводу пенальти в ворота Арсенала, а через пару минут вторую за сомнительный фол в центре поля
и забей тогда Мартинелли в пустые не было бы того удаления)
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Ответ Экспертное мнение
И вот с такими Аканжухами и Стонзами Пеп забрал требл, вы просто вдумайтесь в это! Это же невозможно, такого не бывает, кто в это поверит? Но Пеп сделал это реальностью, сначала с игроками из Уфы нагнул АПЛ, сегодня чуть с откуда появившимся Палмером не забрал суперкубок, немного не хватило. Дальше что? С командой из медиалиги возьмет кубок галактик??
АХАХАХАХАХХ
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