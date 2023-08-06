Защитник «Динамо» Даса не сыграет с «Зенитом» из-за травмы. Он будет готов к матчу с «Балтикой»

Защитник «Динамо» Эли Даса не сыграет с «Зенитом» из-за травмы.

По информации « », получил повреждение в матче 2-го тура против « » (3:3). 30-летний защитник не тренировался перед матчем с « ».

Отмечается, что участие Дасы в матче Фонбет Кубка России против «Краснодара» также нахоится под вопросом. Ожидается, что израильтянин будет готов к матчу 4-го тура Мир против «Балтики».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Динамо». Начало – в 19:00 по московскому времени.

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