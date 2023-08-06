Хавьер Маскерано: «Гвардиола – лучший тренер. Он необычайным образом повлиял на футбол»

Хавьер Маскерано назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Я всегда говорю одно и то же: Пеп – лучший тренер, который когда-либо был. Но пытаться копировать его было бы сумасшествием. Он необычайным образом повлиял на футбол, он повлиял на многих своих игроков.

Очевидно, что есть вещи, которые каждый [тренер] пытается у него увидеть, и, если возможно, не столько скопировать, сколько адаптировать. Потому что Гвардиола продолжает влиять на футбол в последние годы», – сказал экс-защитник сборной Аргентины и «Барселоны».

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