Экс-кандидат в президенты «Барсы» об уходе Месси: «Самая серьезная ошибка в новейшей истории клуба»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» назвал уход Лионеля Месси главной ошибкой клуба.

отреагировал на пост о второй годовщине ухода из каталонского клуба.

«Самая серьезная ошибка в новейшей истории клуба 💔», – написал Фонт.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Он присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента и играл за парижский клуб до 2023-го. Сейчас аргентинец выступает за « ».

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