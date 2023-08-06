Экс-кандидат в президенты «Барсы» об уходе Месси: «Самая серьезная ошибка в новейшей истории клуба»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Виктор Фонт Футбол

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» назвал уход Лионеля Месси главной ошибкой клуба.

Виктор Фонт отреагировал на пост о второй годовщине ухода Месси из каталонского клуба.

«Самая серьезная ошибка в новейшей истории клуба 💔», – написал Фонт. 

Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Он присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента и играл за парижский клуб до 2023-го. Сейчас аргентинец выступает за «Интер Майами». 

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7 комментариев

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Самая серьёзная ошибка в новейшей истории Барсы - это клоун Бартомеу на посту Президента.
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Ответ 7Хаг
Самая большая ошибка Бартомеу была в том что он как раз таки вовремя и не продал Месси, Дембеле и Гризмана, и тем самым загнал Барселону в глубочайшую финансовую яму ☝️
Самая главное ошибка Бартомеу была в том, что он сорил деньгами налево и направо: на секунду, трио Коутиньо - Дембеле - Гризманн было куплено в сумме за 395 миллионов (!!!) - это сумасшедшие деньги.
И это еще без учета зп, которые он давал им.

Да и другим игрокам зп в 20+ миллионов - это очень неразумно.
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Самая серьезная ошибка в новейшей истории клуба было не уход Месси,а не продажа его же за год до ухода,когда МС 200млн довал
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Этот опять на вентилятор накинул, пусть лучше расскажет как бы он вырулил?
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