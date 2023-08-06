Экс-кандидат в президенты «Барсы» об уходе Месси: «Самая серьезная ошибка в новейшей истории клуба»
Бывший кандидат в президенты «Барселоны» назвал уход Лионеля Месси главной ошибкой клуба.
Виктор Фонт отреагировал на пост о второй годовщине ухода Месси из каталонского клуба.
«Самая серьезная ошибка в новейшей истории клуба 💔», – написал Фонт.
Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Он присоединился к «ПСЖ» на правах свободного агента и играл за парижский клуб до 2023-го. Сейчас аргентинец выступает за «Интер Майами».
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
И это еще без учета зп, которые он давал им.
Да и другим игрокам зп в 20+ миллионов - это очень неразумно.