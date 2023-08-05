Линекер о Саудовской Аравии: «Пока они не подпишут Мбаппе или другую звезду в расцвете сил, европейские клубы будут спокойны. Сейчас игроки едут туда встречать свою футбольную смерть»

Теги ПСЖ Карим Бензема Челси премьер-лига Англия Гари Линекер лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Килиан Мбаппе Футбол

Гари Линекер поделился мнением о массовом отъезде игроков в Саудовскую Аравию.

«Клубы саудовской лиги этим летом разбрасываются огромными суммами денег. Но пока они не подпишут Килиана Мбаппе или другую настоящую мировую звезду в расцвете сил, крупнейшие европейские клубы будут относиться к этому спокойно.

Прямо сейчас это просто новая лига, куда игроки постарше отправляются встречать свою футбольную смерть в поисках заработка – как Карим Бензема, переходящий в «Аль-Иттихад».

То же самое касается американской МЛС, то же самое было некоторое время с Китаем, и я сам перешел в Японию в конце своей игровой карьеры.

Я не хочу показаться самодовольным лицемером, но Саудовская Аравия имеет крайне тревожную историю с правами человека – в прошлом году за один день было казнено 80 человек, большинство из них – за то, что мы сочли бы незначительными правонарушениями. Существует много других серьезных проблем в области прав человека.

Легко говорить «Я бы никогда не поехал туда ни за какие деньги», пока миллионы и миллиарды не болтаются у тебя перед носом – в противном случае эта дилемма становится вполне реальной. Игроки могут гарантировать финансовую безопасность своей семьи на много поколений вперед. Наверное, нелегко отказаться от такого рода предложения.

Саудовцы и их спортивный проект никуда не денутся – как в футболе, так и в гольфе, боксе, теннисе и других видах спорта. У них есть амбиции проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры, и они обладают огромным богатством. Но пока они не смогут подписать Мбаппе, ведущие европейские лиги не будут рассматривать их как серьезную угрозу.

Некоторые клубы, такие как «Челси», даже рассматривают появление саудовской лиги как большой позитив. Они смогли избавиться от нежелательных игроков за большие деньги, вместо того чтобы отдавать их в аренду, при этом выплачивая половину их заработной платы», – написал бывший нападающий сборной Англии в своей колонке. 

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ковид 07.10.52
Как так...а кто же тогда Малком...
Заштатный игрок среднего чемпионата, который не потянул топ клуб.
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как так...а кто же тогда Малком...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сказал то, что думают все.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
это он верно подметил
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
чемпионат сбитых летчиков. все верно
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не нужно ориентироваться по Мбаппе, его в принципе мало кто себе может позволить, а сам он хочет только в Реал. Надо смотреть на трансферы околотоповых игроков до 30, кто ещё мог поиграть на высоком уровне, как например звезда серии А СМС, Брозович, Марез, Фирмино. Когда таких футболистов арабы выдёргивают из Европы, это тоже наносит урон национальным чемпионатам, так как они играли важную роль в своих клубах. Саудовцы могут здесь и сейчас сделать х5 к зарплате любому игроку, и нужно обладать очень большой выдержкой, чтоб не повестись на такие большие и при этом лёгкие деньги.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот если бы Аравия подписала Кейна или Мбаппе - да, реальная опасность, потому что другие игроки подхватили бы пример. А так арабы лишь санитары Европы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Малом - Миллеру :
Цезарь , идущие на смерть приветствуют тебя !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Линекер стал некрасивым
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пусть арабы выращивают своих игроков из арабов топовых , все есть же инфраструктура, условия, море денег , погода
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милинкович-Савич? Невеш? Кулибали? Митрович и Вератти близки к переезду. Да, не суперзвезды, но их вполне можно представить в топ-клубе
И я думаю, что это была пока ещё демо-версия, брали падких до денег футболистов, через год-два уже каждый игрок будет готов переехать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ми Ли
Всего лишь игрок сборной Бразилии
всего лишь пару раз вышедший в товарняках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий