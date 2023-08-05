Линекер о Саудовской Аравии: «Пока они не подпишут Мбаппе или другую звезду в расцвете сил, европейские клубы будут спокойны. Сейчас игроки едут туда встречать свою футбольную смерть»
Гари Линекер поделился мнением о массовом отъезде игроков в Саудовскую Аравию.
«Клубы саудовской лиги этим летом разбрасываются огромными суммами денег. Но пока они не подпишут Килиана Мбаппе или другую настоящую мировую звезду в расцвете сил, крупнейшие европейские клубы будут относиться к этому спокойно.
Прямо сейчас это просто новая лига, куда игроки постарше отправляются встречать свою футбольную смерть в поисках заработка – как Карим Бензема, переходящий в «Аль-Иттихад».
То же самое касается американской МЛС, то же самое было некоторое время с Китаем, и я сам перешел в Японию в конце своей игровой карьеры.
Я не хочу показаться самодовольным лицемером, но Саудовская Аравия имеет крайне тревожную историю с правами человека – в прошлом году за один день было казнено 80 человек, большинство из них – за то, что мы сочли бы незначительными правонарушениями. Существует много других серьезных проблем в области прав человека.
Легко говорить «Я бы никогда не поехал туда ни за какие деньги», пока миллионы и миллиарды не болтаются у тебя перед носом – в противном случае эта дилемма становится вполне реальной. Игроки могут гарантировать финансовую безопасность своей семьи на много поколений вперед. Наверное, нелегко отказаться от такого рода предложения.
Саудовцы и их спортивный проект никуда не денутся – как в футболе, так и в гольфе, боксе, теннисе и других видах спорта. У них есть амбиции проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры, и они обладают огромным богатством. Но пока они не смогут подписать Мбаппе, ведущие европейские лиги не будут рассматривать их как серьезную угрозу.
Некоторые клубы, такие как «Челси», даже рассматривают появление саудовской лиги как большой позитив. Они смогли избавиться от нежелательных игроков за большие деньги, вместо того чтобы отдавать их в аренду, при этом выплачивая половину их заработной платы», – написал бывший нападающий сборной Англии в своей колонке.
Цезарь , идущие на смерть приветствуют тебя !
И я думаю, что это была пока ещё демо-версия, брали падких до денег футболистов, через год-два уже каждый игрок будет готов переехать