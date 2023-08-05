Линекер о Саудовской Аравии: «Пока они не подпишут Мбаппе или другую звезду в расцвете сил, европейские клубы будут спокойны. Сейчас игроки едут туда встречать свою футбольную смерть»

Гари Линекер поделился мнением о массовом отъезде игроков в Саудовскую Аравию.

«Клубы саудовской лиги этим летом разбрасываются огромными суммами денег. Но пока они не подпишут или другую настоящую мировую звезду в расцвете сил, крупнейшие европейские клубы будут относиться к этому спокойно.

Прямо сейчас это просто новая лига, куда игроки постарше отправляются встречать свою футбольную смерть в поисках заработка – как , переходящий в « ».

То же самое касается американской МЛС, то же самое было некоторое время с Китаем, и я сам перешел в Японию в конце своей игровой карьеры.

Я не хочу показаться самодовольным лицемером, но Саудовская Аравия имеет крайне тревожную историю с правами человека – в прошлом году за один день было казнено 80 человек, большинство из них – за то, что мы сочли бы незначительными правонарушениями. Существует много других серьезных проблем в области прав человека.

Легко говорить «Я бы никогда не поехал туда ни за какие деньги», пока миллионы и миллиарды не болтаются у тебя перед носом – в противном случае эта дилемма становится вполне реальной. Игроки могут гарантировать финансовую безопасность своей семьи на много поколений вперед. Наверное, нелегко отказаться от такого рода предложения.

Саудовцы и их спортивный проект никуда не денутся – как в футболе, так и в гольфе, боксе, теннисе и других видах спорта. У них есть амбиции проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры, и они обладают огромным богатством. Но пока они не смогут подписать Мбаппе, ведущие европейские лиги не будут рассматривать их как серьезную угрозу.

Некоторые клубы, такие как « », даже рассматривают появление саудовской лиги как большой позитив. Они смогли избавиться от нежелательных игроков за большие деньги, вместо того чтобы отдавать их в аренду, при этом выплачивая половину их заработной платы», – написал бывший нападающий сборной Англии в своей колонке.