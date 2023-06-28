Мане об ударе Сане по лицу: «Решать проблемы – это хорошо, но, возможно, не таким образом. Теперь все позади»

Теги Бавария бундеслига Германия Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Садьо Мане впервые высказался о конфликте с Лероем Сане.

После поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в матче Лиги чемпионов Мане ударил Сане по лицу в раздевалке и разбил ему губу. После стычки Садьо отстранили от матча с «Хоффенхаймом» и оштрафовали на 500 тысяч евро.

«Такое может случиться. Это произошло. Мы смогли решить эту маленькую проблему.

Решать проблемы – это хорошо, но, возможно, не таким образом. Теперь все позади. Мы постараемся бороться вместе, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.

Сейчас я в отпуске с семьей. Это был очень сложный сезон. Такое случается. Это не стало сюрпризом для меня, я ожидал, что все будет немного сложно. Это нормально.

Я люблю вызовы, а «Бавария» – это большой вызов. От меня требуется сделать все, чтобы справиться с ним», – сказал Мане.

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11 комментариев

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Margor
"надо было его зарезать", добавил Мане
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Назар Игорь
Похоже на извинения сквозь зубы, искренности не видно. Да и собирался долгонько.
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bestvideox
Толку с этой "дружбы" не будет.
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гилберт
Мда..
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Пирс Морган
Мы постараемся бороться вместе, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне. Кто будет против - получит в зубы.
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Jedef
в разборке между двумя сенегальцами виновным признан африканец
0
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Red_Marlboro_
Ответ Margor
"надо было его зарезать", добавил Мане
Промес: Полностью согласен бро
+1
-1
0
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Misson
Ответ Назар Игорь
Похоже на извинения сквозь зубы, искренности не видно. Да и собирался долгонько.
Извинился, но без уважения.
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Budabuda
Ответ Назар Игорь
Похоже на извинения сквозь зубы, искренности не видно. Да и собирался долгонько.
обменяют как Пула
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