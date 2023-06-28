Мане об ударе Сане по лицу: «Решать проблемы – это хорошо, но, возможно, не таким образом. Теперь все позади»

Садьо Мане впервые высказался о конфликте с Лероем Сане.

После поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в матче Лиги чемпионов Мане ударил по лицу в раздевалке и разбил ему губу. После стычки отстранили от матча с «Хоффенхаймом» и оштрафовали на 500 тысяч евро.

«Такое может случиться. Это произошло. Мы смогли решить эту маленькую проблему.

Решать проблемы – это хорошо, но, возможно, не таким образом. Теперь все позади. Мы постараемся бороться вместе, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.

Сейчас я в отпуске с семьей. Это был очень сложный сезон. Такое случается. Это не стало сюрпризом для меня, я ожидал, что все будет немного сложно. Это нормально.

Я люблю вызовы, а « » – это большой вызов. От меня требуется сделать все, чтобы справиться с ним», – сказал Мане.