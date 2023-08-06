Онана о пропущенном голе с центра поля: «Принимаю всю критику. Я отвечаю за все, особенно за голы»

Андре Онана высказался о пропущенном голе с центра поля.

« » победил « » в товарищеском матче (3:1). На 23-й минуте форвард французской команды Флориан Сотока перехватил пас Диогу Далота в центральном круге и первым касанием направил мяч в ворота, перекинув стоявшего на границе штрафной вратаря.

«Мы всегда можем быть лучше. Кое-что мы должны попытаться исправить.

Я отвечаю за все, особенно за голы, которые мы пропускаем. Я горжусь тем, что сделали мои защитники. Я важный человек в защите, поэтому я принимаю всю критику», – сказал .

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