Онана о пропущенном голе с центра поля: «Принимаю всю критику. Я отвечаю за все, особенно за голы»

Теги Ланс Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Андре Онана Футбол

Андре Онана высказался о пропущенном голе с центра поля.

«Манчестер Юнайтед» победил «Ланс» в товарищеском матче (3:1). На 23-й минуте форвард французской команды Флориан Сотока перехватил пас Диогу Далота в центральном круге и первым касанием направил мяч в ворота, перекинув стоявшего на границе штрафной вратаря.

«Мы всегда можем быть лучше. Кое-что мы должны попытаться исправить.

Я отвечаю за все, особенно за голы, которые мы пропускаем. Я горжусь тем, что сделали мои защитники. Я важный человек в защите, поэтому я принимаю всю критику», – сказал Онана

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22 комментария

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Объективно,вина на стороне Далота,Онана стоял на своей позиции и уж точно не рассчитывал,что Диего так потеряет мяч.
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Ответ Peter Parker
Подумаешь, ну пропустил один нелепый гол в товарке. Прямо сейчас его уровень вполне очевиден, да и кто в этом МЮ играл в финале Лч?
Варан, Каземиро, Маунт
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Хорошо, что такой гол пропустили в товарняке. Онана теперь будет знать, что в то время, когда он находится далеко от своих ворот, защитник (Далот) может отдать не точный пас и Онана не успеет к воротам.
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когда Маунт не забил, я улыбнулся, когда Онана пропустил с центра поля в первом матче на ОТ, я хихикнул, но когда во 2 тайме я узнал, что Хейлунд травмирован, я засмеялся в голос
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Подумаешь, ну пропустил один нелепый гол в товарке. Прямо сейчас его уровень вполне очевиден, да и кто в этом МЮ играл в финале Лч?
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надеюсь, наорал на Далота? ему бы не помешало.
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Ответ Calvin Klein
зато в пас хорошо играет
Посмотри такую же нарезку пропущенных у Алисона и Эдерсона. Кстати, тоже ногами хорошо играют
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Ответ Олег Ивакин
Нет там никакой вины Онаны в пропущенном голе.
конечно же есть.
даже если идёт твоя атака ты должен знать у разных далотов время от времени будут обрезы и так далеко от ворот выходить нельзя
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зато в пас хорошо играет
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Ответ Любезный Коссутий
надеюсь, наорал на Далота? ему бы не помешало.
Дал от может и не стерпеть как Макгуайр
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Ответ Grime Font
один нелепый гол? да он просто мастер привоза и попускания нелепых голов всю свою карьеру.
вопрос тут в другом.
сколько голевых атак от вратарской он начал?
Давид например был ужасен в этом компоненте.
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Ответ Peter Parker
Подумаешь, ну пропустил один нелепый гол в товарке. Прямо сейчас его уровень вполне очевиден, да и кто в этом МЮ играл в финале Лч?
один нелепый гол? да он просто мастер привоза и попускания нелепых голов всю свою карьеру.
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Ответ VERBLYUD
Варан, Каземиро, Маунт
Ну, вот. Всего ничего
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Ответ NIRVANA
Посмотри такую же нарезку пропущенных у Алисона и Эдерсона. Кстати, тоже ногами хорошо играют
Алисон такие не пускал.он привозил, пытаясь обыгрывать
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Он слишком болтлив и эмоционален. Толку с него не будет.
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надеюсь в режиме эдерсона постоянно привозить не будет
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Нет там никакой вины Онаны в пропущенном голе.
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Мясо
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Если бы это был оф матч, то катастрофа, но это товарняк, поэтому ничего страшного
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