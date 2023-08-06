Гончаренко о 2:0: «Оренбург» — сложный соперник для всех, но удаление сыграло роль»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Оренбург Футбол

Виктор Гончаренко объяснил победу «Урала» над «Оренбургом» (2:0) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Довольны победой. Мы понимаем, что очень сложно очки даются в чемпионате всем командам. «Оренбург» — сложный соперник для всех. Есть игроки в центре поля, которые умеют очень хорошо работать с мячом, продвигать его.

Конечно, сыграло свою роль удаление («Оренбург» играл в меньшинстве с 7-й минуты из-за удаления Брайана Мансильи – прим. Sports.ru). Наверное, хотелось бы даже посмотреть, как бы мы сыграли, если бы остались в равных составах», — сказал главный тренер «Урала».

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