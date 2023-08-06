Осинькин о 5:1 с «Ростовом»: «Крыльям» надо было показать хорошую игру против сильного соперника. Понимание, что игра сделана, пришло после 4-го гола»

Игорь Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Ростовом» (5:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Жара жарой, но надо было показать игру хорошую против сильного соперника. Против соперника, против которого трудно играть. « » много перестроений делает, к которым надо быть готовым, так что в этом плане у нас неделя напряженная была.

В первом тайме мы создавали моменты. Но из трех моментов реализовали три, что тоже понимаем. Я не помню, как радовался или был сдержанным. Мы были в игре, в борьбе, так что передать расслабленность ребятам было нельзя. Понимание, что игра сделана, пришло после четвертого гола», – сказал главный тренер « ».

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