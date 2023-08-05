Уткин о Майданове на ЦСКА – «Локо»: «Что за коленоголовый пел гимн? В этом есть смысл, если человек узнаваем, или у него есть голос. Ни того, ни другого – находка»

Теги ЦСКА Локомотив Василий Уткин премьер-лига Россия ВЭБ Арена музыка Футбол

Василий Уткин дал оценку выступлению Дениса Майданова перед игрой ЦСКА – «Локомотив».

«А что за коленоголовый человек пел гимн на «Локомотиве»? Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, если человек узнаваем. Или у него есть голос.

Ни того, ни другого; это находка! Да, я умею находить позитив», – написал блогер.

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89 комментариев

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Вася рубит правду матку!!!
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Ответ ДнепрЧемпион1983
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Классных для кого?)
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О существовании Майданова я конечно знал, была какая-то песня у него популярная лет 10 назад. Но голос у него это нечто. Такого ужасного исполнения гимна давно не припомню. Любого человека с трибуны поставь, вряд ли сильно хуже будет.
+58
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+52
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Ответ akula_ka-50
В чем правда? То что Вася не знает(делает вид) Майданова, это сугубо его личные проблемы конечно.
Как это меняет тот факт, что пение было ужасным?
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Это тот самый народный кумир, у которого Z на всех афишах.
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Что за "беременнопузый" пытается высмеивать чью-то внешность? ;) Уткин давно сам-то себя в зеркале видел?
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На самом деле, какое-то недоразумение с этим артистом.
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Молодец Вася.Таких близко нельзя к публике подпускать.
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Прав Вася. Отвратно спел.
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Ответ Владимир Глущенко
О существовании Майданова я конечно знал, была какая-то песня у него популярная лет 10 назад. Но голос у него это нечто. Такого ужасного исполнения гимна давно не припомню. Любого человека с трибуны поставь, вряд ли сильно хуже будет.
майданов омерзительно поет и более того как представитель едра в госдуме и больной на голову путриот он еще омерзительнее
+17
-5
+12
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Ответ ДнепрЧемпион1983
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Непонятно только зачем он нужен на этом матче, да ещё и с гимном, который он исполнил под фанеру
+14
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Майданов - это зашкварище. Позорное, безвкусное, ватное.
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Ну у ЦСКА проблема с подбором исполнителей в этом сезоне 🤷🏿‍♂️
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Ответ Циник Петербургский
Что за "беременнопузый" пытается высмеивать чью-то внешность? ;) Уткин давно сам-то себя в зеркале видел?
Причем облысение это обычное дело и от певца не зависит, и которое не исправишь. А вот Вася просто ленивый обжора и довел себя до состояния Джаббы Хатта исключительно самостоятельно. Так что тут совсем убого и стыдно смотрится хамский комментарий Васи о внешности
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Васе бы про внешность то не упоминать :))
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Ответ fil_spb
Спортс, а вот этот бездарный и хамский треп выгнанного из профессии бывшего комментатора, действительно достоин главной страницы раздела "футбол"? По каким заслугам? И что тут про футбол?
Спортс давно гонится за лаврами желтой прессы. Слава Спид-инфо им покоя не дает.
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Лол, не с внешностью Уткина кого-то пытаться поддеть по внешнему виду.
Вася уже давно превратился в старую бабку, которая сидит пердит на лавочке, заполняя инфопространство. Зато этим пукам в лужу тут на спортсе апплодируют)
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Ответ akula_ka-50
В чем правда? То что Вася не знает(делает вид) Майданова, это сугубо его личные проблемы конечно.
майданов просто никакой, кто это?
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Ответ ДнепрЧемпион1983
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причем тут "его алкогольное" состоянии? он разве не прав?
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Ответ ilmir84
майданов омерзительно поет и более того как представитель едра в госдуме и больной на голову путриот он еще омерзительнее
И любитель недвижимости в Испании)
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Ля, ты Вася.
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Ответ akula_ka-50
В чем правда? То что Вася не знает(делает вид) Майданова, это сугубо его личные проблемы конечно.
Вот уж проблемы так проблемы – Майданова не знать)
+6
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Ответ Buharoid
Это тот самый народный кумир, у которого Z на всех афишах.
майданов такой же народный кумир, как и народный депутат
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Ответ pelod
еще б Шамана позвали
Шаман как вокалист шикарен, как к его позиции не относись
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Ответ Красная стрела
Ну у ЦСКА проблема с подбором исполнителей в этом сезоне 🤷🏿‍♂️
Тонко:))
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