Уткин о Майданове на ЦСКА – «Локо»: «Что за коленоголовый пел гимн? В этом есть смысл, если человек узнаваем, или у него есть голос. Ни того, ни другого – находка»

Василий Уткин дал оценку выступлению Дениса Майданова перед игрой ЦСКА – «Локомотив».

«А что за коленоголовый человек пел гимн на « »? Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, если человек узнаваем. Или у него есть голос.

Ни того, ни другого; это находка! Да, я умею находить позитив», – написал блогер.

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