Уткин о Майданове на ЦСКА – «Локо»: «Что за коленоголовый пел гимн? В этом есть смысл, если человек узнаваем, или у него есть голос. Ни того, ни другого – находка»
Василий Уткин дал оценку выступлению Дениса Майданова перед игрой ЦСКА – «Локомотив».
«А что за коленоголовый человек пел гимн на «Локомотиве»? Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, если человек узнаваем. Или у него есть голос.
Ни того, ни другого; это находка! Да, я умею находить позитив», – написал блогер.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Вася уже давно превратился в старую бабку, которая сидит пердит на лавочке, заполняя инфопространство. Зато этим пукам в лужу тут на спортсе апплодируют)