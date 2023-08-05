Мухин оформил дубль впервые в карьере – за ЦСКА против «Локомотива», своей бывшей команды
Максим Мухин забил два гола в матче со своей бывшей командой.
Полузащитник ЦСКА оформил дубль в игре с «Локомотивом» (4:1, второй тайм) в 3-м туре Мир РПЛ. Он отличился на 55-й и 63-й минутах.
Во взрослом футболе Мухин еще не забивал в чемпионате больше одного мяча за сезон.
«Локомотив» хавбек представлял с 2019 по 2021 год, после чего перешел в ЦСКА. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
8 комментариев