Мухин оформил дубль впервые в карьере – за ЦСКА против «Локомотива», своей бывшей команды

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Максим Мухин Футбол

Максим Мухин забил два гола в матче со своей бывшей командой.

Полузащитник ЦСКА оформил дубль в игре с «Локомотивом» (4:1, второй тайм) в 3-м туре Мир РПЛ. Он отличился на 55-й и 63-й минутах.

Во взрослом футболе Мухин еще не забивал в чемпионате больше одного мяча за сезон.

«Локомотив» хавбек представлял с 2019 по 2021 год, после чего перешел в ЦСКА. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как ужаленный бегал сегодня
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот же Мухин выдал перфоманс против своей бывшей команды - никто не ожидал такого )
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федотов-Галактионов 4:1.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сруллер повесился наверно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
когда говорили про быашего тики, выстрели другой бывший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Кирилл
Вот же Мухин выдал перфоманс против своей бывшей команды - никто не ожидал такого )
эх, если бы всё время так играл!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий