Бензема забил по голу в 3 матчах после трансфера из «Реала» в «Аль-Иттихад»
Карим Бензема забил в каждой игре за «Аль-Иттихад».
Форвард отметился результативными ударами во всех трех турах группового этапа Кубка арабских чемпионов.
27 июля француз поразил ворота клуба «Эсперанс» (2:1), 30 июля – «Сфаксьена» (1:0), а сегодня, выйдя на замену, ударом с пенальти принес своей команде победу над «Аль-Шортой» (2:1).
Также на счету Бензема голевой пас в первой игре.
Нападающий перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала» в начале июня. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
А так интересно..сколько он сможет забить до конца сезона? Голов 30, может 40?)
там на стадионах кондиционеры ставят, или?
Непонятно, как ему удаётся сдерживать себя