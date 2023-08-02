Бензема забил по голу в 3 матчах после трансфера из «Реала» в «Аль-Иттихад»

Карим Бензема забил в каждой игре за «Аль-Иттихад».

Форвард отметился результативными ударами во всех трех турах группового этапа Кубка арабских чемпионов.

27 июля француз поразил ворота клуба « » (2:1), 30 июля – « » (1:0), а сегодня, выйдя на замену, ударом с пенальти принес своей команде победу над «Аль-Шортой» (2:1).

Также на счету голевой пас в первой игре.

Нападающий перешел в « » из «Реала» в начале июня. С его статистикой можно ознакомиться здесь.