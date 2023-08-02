Бензема забил по голу в 3 матчах после трансфера из «Реала» в «Аль-Иттихад»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Эсперанс Сфаксьен Аль-Иттихад Джидда Аль-Шорта Футбол

Карим Бензема забил в каждой игре за «Аль-Иттихад».

Форвард отметился результативными ударами во всех трех турах группового этапа Кубка арабских чемпионов.

27 июля француз поразил ворота клуба «Эсперанс» (2:1), 30 июля – «Сфаксьена» (1:0), а сегодня, выйдя на замену, ударом с пенальти принес своей команде победу над «Аль-Шортой» (2:1).

Также на счету Бензема голевой пас в первой игре.

Нападающий перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала» в начале июня. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Наконец-то в СА топарь появился
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Все-таки есть ощущение, что Бензема ушел слишком рано. Мог еще минимум сезон отыграть в Мадриде.

А так интересно..сколько он сможет забить до конца сезона? Голов 30, может 40?)
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Ответ D17*MAD
интересно, сколько бы в РПЛ забил?)
Нисколько, в РПЛ забивать легко - это миф, смотри на Хвичу
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Ответ ScaryClown//1
голы то тут причем?к тому же ЛЧ должен был брать МС,Реал отскочил,и за это Бенземе дали ЗМ. игрок хороший,но таких сотни.
Не фанату месси говорить о незаслуженном зм. Ни Месси, ни Роналду не выигрывали ЗМ с таким отрывом от преследователя как Бензема.
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Мог ещё пару сезонов на топ-уровне провести, даже со всеми своими травмами. С его уходом Мадрид потерял нечто большее, чем просто элитного нападающего.
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Ответ raiska123
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за первую половину сезона
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Ответ D17*MAD
интересно, сколько бы в РПЛ забил?)
РПЛ по защитным действиям неплохой чемпионат
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Аль-Штора 👋🏼
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Ответ ScaryClown//1
Карим один из слабейших обладателей ЗМ в истории
Жаль не могу поставить 100 минусов. Такой непроходимой глупости не часто приходится читать.
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Ответ ScaryClown//1
Карим один из слабейших обладателей ЗМ в истории
Ну что за глупости? 15 голов в ЛЧ в том сезоне. Уровень Лёвы и Cr7. Даже Лео никогда не забивал 15.
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Ответ ZA.RMA
Все-таки есть ощущение, что Бензема ушел слишком рано. Мог еще минимум сезон отыграть в Мадриде. А так интересно..сколько он сможет забить до конца сезона? Голов 30, может 40?)
Да мог ещё и года через 3 играть в условном Лацио и забивать голов 10 за сезон. Но зато разница в заработанных деньгах была бы колоссальной.
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Ответ ZA.RMA
Все-таки есть ощущение, что Бензема ушел слишком рано. Мог еще минимум сезон отыграть в Мадриде. А так интересно..сколько он сможет забить до конца сезона? Голов 30, может 40?)
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Ответ a2wai
Зачем делать такой длинный и стремный заголовок, когда можно было бы написать о том, что Бензема забивает третий матч подряд после ухода из Реала?
Или «Бензема забивает в каждом матче за новый клуб»
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Ответ psycho
Наконец-то в СА топарь появился
абсолютно каждый "звездный" более менее игрок в СА начинает результативно, вон Игало тоже переходил и по началу забивали или тот же Гомис, а потом затишье, потому что мотивация с каждым месяцем падает и падает, уверен на 100% тоже самое случится и с Бензема
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удачный старт у карима, теперь усилится мотивация стать лучшем бомбардиром лиги
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Нужно права конечно покупать. Саудовская Аравия реально стала интересна.
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кто знает - как они там играют вообще? в СА днём +46 градусов!

там на стадионах кондиционеры ставят, или?
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Высочайшего уровня профессионализм

Непонятно, как ему удаётся сдерживать себя
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Зачем делать такой длинный и стремный заголовок, когда можно было бы написать о том, что Бензема забивает третий матч подряд после ухода из Реала?
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Неплохого нападающего по ходу нашли саудовские скауты
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интересно, сколько бы в РПЛ забил?)
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Бист, думаю, ему как выходцу из арабской среды проще было прижиться
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