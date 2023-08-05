36% пользователей Sports.ru болеют за «Аль-Наср» Роналду в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома – второй с 16%

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Стивен Джеррард рейтинги болельщики Sports.ru высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Роберто Фирмино Садьо Мане Калиду Кулибали Рияд Марез Нголо Канте Малком Футбол

«Аль-Наср» – самый популярный клуб Саудовской Аравии среди пользователей Sports.ru.

Клуб, за который выступают Криштиану Роналду, Садьо Мане, Марцело Брозович и другие, в опросе «За кого вы болеете в Саудовской Аравии?» выбрали 36% из 2418 проголосовавших.

На втором месте – «Аль-Хилаль», в который перешли Малком, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш. Его выбрали 16% участников опроса. Столько же голосов набрал вариант «Кто-то другой».

15% набрал вариант «Аль-Иттихад». В этом клубе с нового сезона играют Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

9% будут болеть за «Аль-Иттифак» тренера Стивена Джеррарда, где играет Джордан Хендерсон. 8% предпочли «Аль-Ахли», который подписал Рияда Мареза, Роберто Фирмино и Эдуара Менди.

А за кого вы болеете в Саудовской Аравии?

Мане и Фабиньо тоже в Саудовской Аравии. Таблица трансферов со всеми новыми звездами

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Опрос

За кого вы болеете в Саудовской Аравии?
2772 голосa
«Аль-Наср»
37%
Аль-Наср Эр-Рияд
«Аль-Хилаль»
16%
Аль-Хилаль
«Аль-Иттифак»
9%
Аль-Иттифак
«Аль-Ахли»
8%
Аль-Ахли Джидда
«Аль-Иттихад»
14%
Аль-Иттихад Джидда
Кто-то другой
16%
высшая лига Саудовская Аравия

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Болеете)))
Вот уж реально нужно быть маленько нездоровым на голову, чтобы прям «болеть» в значении футбольного фанатизма за Аль Наср
+55
-17
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я до сих пор их не различаю. И вряд ли когда-то буду
+40
-3
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А есть те кто были за "ни за кого"? Или я только один такой?:)
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Висита Эльмурзаев
или за Принтер Майами
зачем стрелки переводить? школьник что ли
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большинство этих пользователей, наверное, даже не различает эти команды, особенно Иттихад и Иттифак. Какое уж там боление...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А они хоть знают из какого города этот «Аль-Наср»?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этим % скоро в школу, а они болеть вздумали
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Я до сих пор их не различаю. И вряд ли когда-то буду
Я всё ещё не знаю, чем отличается Реал Мадрид, Реал Сосьедад и Реал Сарагоса. И вряд ли когда-то буду.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Игорь Климов
Средний возраст болельщиков "Аль-Наср" составляет 10+ лет, а средний возраст болельщиков "Аль-ВсехОстальных" составляет 21+ год.
Значит действительно болеют "с детства".
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Средний возраст болельщиков "Аль-Наср" составляет 10+ лет, а средний возраст болельщиков "Аль-ВсехОстальных" составляет 21+ год.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
какой процент из голосовавших смотрел хоть одну игру или собирается смотреть ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну пусть вот эти, кто болеет, выздоравливают поскорее
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну вот как можно говорит что болею за клубы СА, если ты только в прошлом сезоне узнал, что существует такая лига и его клубы.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надо было добавить вариант’ "наплевать". Уверен, это был бы самый популярный клуб СА
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ILYA_FCB
Пусть эти "болейщики" расскажут историю свого любимиго клуба
😄😄😄😄😄
Какую историю, если они только в прошлом году узнали что существует такая лига и такие клубы.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
😄😄😄😄😄😄🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Опрос делали в больницах???)))
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В голосовании приняло участие 2515 человек и из заголовка понятно, что проголосовали все пользователи sports.ru. Куда рекламодатели смотрят на сайт с таким охватом?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ мс-мешок
интересно как подсчет вели ?
Ходили в школы и спрашивали кто за Рюналду.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Значит 64% не любят Гешу... Это ещё Месси не упоминается... Хе ..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему нет варианта ответа - Ни за какой. Без этого весь опрос - фикция для детского сада.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ни за кого, спасибо
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аль-пахуляль, вообще пахуляль...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А у них есть какой-нибудь типа армейский клуб? Типа Аль-Джихад или Аль-Муджахид, Аль-Шахид?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Старый, добрый
А у них есть какой-нибудь типа армейский клуб? Типа Аль-Джихад или Аль-Муджахид, Аль-Шахид?
Аль-сеналь)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий