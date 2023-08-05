36% пользователей Sports.ru болеют за «Аль-Наср» Роналду в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома – второй с 16%

«Аль-Наср» – самый популярный клуб Саудовской Аравии среди пользователей Sports.ru.

Клуб, за который выступают , Садьо Мане, Марцело Брозович и другие, в опросе «За кого вы болеете в Саудовской Аравии?» выбрали 36% из 2418 проголосовавших.

На втором месте – « », в который перешли , Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш. Его выбрали 16% участников опроса. Столько же голосов набрал вариант «Кто-то другой».

15% набрал вариант « ». В этом клубе с нового сезона играют Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.

9% будут болеть за « » тренера Стивена Джеррарда, где играет Джордан Хендерсон. 8% предпочли «Аль-Ахли», который подписал Рияда Мареза, Роберто Фирмино и Эдуара Менди.

А за кого вы болеете в Саудовской Аравии?

Мане и Фабиньо тоже в Саудовской Аравии. Таблица трансферов со всеми новыми звездами

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER