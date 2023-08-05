36% пользователей Sports.ru болеют за «Аль-Наср» Роналду в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома – второй с 16%
«Аль-Наср» – самый популярный клуб Саудовской Аравии среди пользователей Sports.ru.
Клуб, за который выступают Криштиану Роналду, Садьо Мане, Марцело Брозович и другие, в опросе «За кого вы болеете в Саудовской Аравии?» выбрали 36% из 2418 проголосовавших.
На втором месте – «Аль-Хилаль», в который перешли Малком, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш. Его выбрали 16% участников опроса. Столько же голосов набрал вариант «Кто-то другой».
15% набрал вариант «Аль-Иттихад». В этом клубе с нового сезона играют Карим Бензема, Нголо Канте и Фабиньо.
9% будут болеть за «Аль-Иттифак» тренера Стивена Джеррарда, где играет Джордан Хендерсон. 8% предпочли «Аль-Ахли», который подписал Рияда Мареза, Роберто Фирмино и Эдуара Менди.
А за кого вы болеете в Саудовской Аравии?
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Вот уж реально нужно быть маленько нездоровым на голову, чтобы прям «болеть» в значении футбольного фанатизма за Аль Наср
Какую историю, если они только в прошлом году узнали что существует такая лига и такие клубы.