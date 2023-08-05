Малком дебютирует за «Аль-Хилаль» в матче против «Аль-Иттихада». Экс-игрок «Зенита» попал в стартовый состав

Малком дебютирует за саудовский «Аль-Хилаль».

Бывший полузащитник «Зенита» попал в стартовый состав клуба из Эр-Рияда на матч против « » в Кубке арабских чемпионов.

Команды встретятся на стадии 1/4 финала турнира. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, перешел в « » из «Зенита» этим летом за 60 миллионов евро.

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