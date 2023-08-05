Малком дебютирует за «Аль-Хилаль» в матче против «Аль-Иттихада». Экс-игрок «Зенита» попал в стартовый состав
Малком дебютирует за саудовский «Аль-Хилаль».
Бывший полузащитник «Зенита» попал в стартовый состав клуба из Эр-Рияда на матч против «Аль-Иттихада» в Кубке арабских чемпионов.
Команды встретятся на стадии 1/4 финала турнира. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.
Напомним, Малком перешел в «Аль-Хилаль» из «Зенита» этим летом за 60 миллионов евро.
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