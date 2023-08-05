Малком дебютирует за «Аль-Хилаль» в матче против «Аль-Иттихада». Экс-игрок «Зенита» попал в стартовый состав

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда Малком Футбол

Малком дебютирует за саудовский «Аль-Хилаль».

Бывший полузащитник «Зенита» попал в стартовый состав клуба из Эр-Рияда на матч против «Аль-Иттихада» в Кубке арабских чемпионов.

Команды встретятся на стадии 1/4 финала турнира. Матч начнется в 21:00 по московскому времени. 

Напомним, Малком перешел в «Аль-Хилаль» из «Зенита» этим летом за 60 миллионов евро. 

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8 комментариев

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А почему до сих пор нет заголовка: "Аль Иттихад" Бензема принимает "Аль Хилаль" Малкома?:)
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Сразу в Аль-Класико🙌
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Удачи, Малки
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Пора бы чемпионат СА и Кубок Короля на МатчТВ вывести. Только без Черданцева.
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А что, там ещё выходить играть надо?
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Ответ Отец Абду
А почему до сих пор нет заголовка: "Аль Иттихад" Бензема принимает "Аль Хилаль" Малкома?:)
не подкидывай им идеи)
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