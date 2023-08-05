«Спартак» начал чемпионат с 3 побед впервые с 2013 года
«Спартак» добился трех побед за первые три тура Мир РПЛ.
Сегодня красно-белые разгромили «Рубин» (4:1). Ранее они обыграли «Балтику» (2:1) и «Оренбург» (3:2). Всего у них 4 победы с начала сезона (с учетом Фонбет Кубка России).
В последний раз московский клуб стартовал в чемпионате России с трех побед в 2013 году.
В следующем туре «Спартак» выступит в гостях у «Урала» – это случится 11 августа.
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Один сравнивает отдельно взятую атаку Спартака, закончившуюся навесом, со стилем Барселоны времен Гвардиолы и путаетается в бывших клубах игрока, чванливо замечая, что, дескать, уж статистику голов-ассистов назвал верно. Молодец какой
Второй несколько минут рассказывает о том, что ЕГО фамилия "ударяется" так и эдак в разных регионах России. И о том, что его маме не нравится определенный вариант с ударением. И что его мама математик. Классно. Интересно. Очень. Слушай, планктон офисный, ты - всего лишь заурядный обслуживающий персонал. Серая плесень. Всем - п на тебя
И оба не говорят ни единого слова (!) про "фол" Литвинова. Трусы и антипрофессионалы
Спартак с победой
Думаете, какого ещё судью на Спартак натравить?
Каррерим в Абаскаля, абаскалим в Карреру. На небе Старостин, в дурдоме Ловчев, на рыбалке Романцев, на лавке Мукунка. Да хранит КБ Капитан Бромантан!
Але, почему Зениту должно быть страшно? После того, как СМ обыграл Оренбург и двух новичков лиги? Самому-то не смешно?)
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ПЛАЧЕТ НА НЕБЕСАХ
Спартак тура за 3 до конца чемпионство оформит