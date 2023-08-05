«Спартак» начал чемпионат с 3 побед впервые с 2013 года

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» добился трех побед за первые три тура Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые разгромили «Рубин» (4:1). Ранее они обыграли «Балтику» (2:1) и «Оренбург» (3:2). Всего у них 4 победы с начала сезона (с учетом Фонбет Кубка России).

В последний раз московский клуб стартовал в чемпионате России с трех побед в 2013 году.

В следующем туре «Спартак» выступит в гостях у «Урала» – это случится 11 августа.

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87 комментариев

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всех с победой ❤️🤍
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Чемпионская гонка с Краснодаром обещает быть интересной.
+66
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Всех с победой главного клуба России!
+63
-32
+31
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Ответ belikovda.90
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Ну не 3 удара в створ как у Зенита за 2 матча, но тоже ничего.
+33
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+27
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Ответ Пикачу82
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Старт цикла. Ничего нового, лет 15 это слышим
+25
-2
+23
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Отличные комментаторы

Один сравнивает отдельно взятую атаку Спартака, закончившуюся навесом, со стилем Барселоны времен Гвардиолы и путаетается в бывших клубах игрока, чванливо замечая, что, дескать, уж статистику голов-ассистов назвал верно. Молодец какой

Второй несколько минут рассказывает о том, что ЕГО фамилия "ударяется" так и эдак в разных регионах России. И о том, что его маме не нравится определенный вариант с ударением. И что его мама математик. Классно. Интересно. Очень. Слушай, планктон офисный, ты - всего лишь заурядный обслуживающий персонал. Серая плесень. Всем - п на тебя

И оба не говорят ни единого слова (!) про "фол" Литвинова. Трусы и антипрофессионалы

Спартак с победой
+30
-8
+22
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Что, зенитовцы, страшно?
Думаете, какого ещё судью на Спартак натравить?
+51
-34
+17
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Ответ Олег Ивакин
Что, зенитовцы, страшно? Думаете, какого ещё судью на Спартак натравить?
После знаменательных побед над суперклубом из Оренбурга и двумя клубами из пердива мы точно можем говорить, что это, наконец-таки, ВСТАТИЕ!!!
Каррерим в Абаскаля, абаскалим в Карреру. На небе Старостин, в дурдоме Ловчев, на рыбалке Романцев, на лавке Мукунка. Да хранит КБ Капитан Бромантан!
+14
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+13
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Ответ Олег Ивакин
Что, зенитовцы, страшно? Думаете, какого ещё судью на Спартак натравить?
О, узнаю типичных спартаковцев: празднуют чемпионство после трех туров, бгг.
Але, почему Зениту должно быть страшно? После того, как СМ обыграл Оренбург и двух новичков лиги? Самому-то не смешно?)
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Осталось ещё 27 побед!
+11
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С победой! Думаю, можно точно сказать, что посткарреровская эпоха метаний окончена. Нет истерик. Тренер работает второй сезон, точечное отличное усиление новичками, которые начали давать результат сразу. Те кто был растут и матереют. Литвинов, Игнатов. Даже Хлусевич😁 Радует атмосфера на лавке. Отмечают вместе, шутят, хоть и не вышли на поле. Не знаю, какого результата добьёмся, но впервые за долгое время команда зрелая, а не сырая. А дальше как пойдёт.
+14
-4
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Справедливости ради команды были не самые сильные (2 новичка, + команда которая потеряла ГТ), но это не отменяет того факта, что Спартак хорош, особенно в атаке 👍.
+11
-2
+9
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Ответ belikovda.90
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Золотой кивин этому дроботенко
+7
-1
+6
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вперёд Спартак !!!
+12
-6
+6
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Отличное начало, отличная игра в атаке, всех кб с победой! Удачи динамовцам завтра
+8
-3
+5
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Sashabolshoy
Ты ванга ? Свечку держишь?
Не растраивай их Чемпионы первых 4 туров
+9
-4
+5
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Всех красно-белых с победой
+8
-3
+5
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После 1:1 всё стало получаться.. Замены в точку.. Приятно было смотреть на команду. Спасибо парням за игру.. Вперёд Спартак!
+5
-1
+4
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Всех с победой, в Казани была крутая поддержка, по ощущениям, даже активнее чем на домашнем стадионе.
+4
0
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ЕЕЕЕ ВЕРНУЛИСЬ ПРАВИТЬ11111.!!

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ПЛАЧЕТ НА НЕБЕСАХ
+5
-1
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Ответ Captain_Noname
Золотой кивин этому дроботенко
санитаров
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Главное без шапкозакидательства
+3
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Хорошая игра. Надеюсь, это даже не половина того, на что способна команда. Много брака в передачах и в обороне, уже привычно, не всё в порядке.
+4
-1
+3
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Ответ Иван Новиков
Чемпионская гонка с Краснодаром обещает быть интересной.
Краснодар не вытянет, слабый ментально клуб без глубины
Спартак тура за 3 до конца чемпионство оформит
+2
0
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Олег Ивакин
Что, зенитовцы, страшно? Думаете, какого ещё судью на Спартак натравить?
Очень страшно. Жди убийства Спартака в матче с Уралом
+4
-2
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