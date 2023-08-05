«Спартак» начал чемпионат с 3 побед впервые с 2013 года

«Спартак» добился трех побед за первые три тура Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые разгромили « » (4:1). Ранее они обыграли «Балтику» (2:1) и «Оренбург» (3:2). Всего у них 4 победы с начала сезона (с учетом Фонбет Кубка России).

В последний раз московский клуб стартовал в чемпионате России с трех побед в 2013 году.

В следующем туре « » выступит в гостях у «Урала» – это случится 11 августа.

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